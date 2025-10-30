© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

October 30, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 303 | 57m 46s

October 30, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/29/25 | Expires: 11/29/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:09
American Masters
Elie Wiesel: Soul on Fire
Learn about Elie Wiesel, Holocaust survivor and Nobel Peace Prize-winning author of Night.
Preview: S40 E1 | 2:09
Watch 0:31
Christmas With The Tabernacle Choir
Christmas with The Tabernacle Choir: Hope of the Season
Tony Award®-winner Ruthie Ann Miles and iconic actor Dennis Haysbert inspire in this holiday show.
Preview: S2025 E1 | 0:31
Watch 0:30
Daniel Tiger's Neighborhood
Snowflake Day Sing Along!- :30
Snowflake Day Sing Along- :30
Clip: 0:30
Watch 0:30
FRONTLINE
"2,000 Meters to Andriivka" - Preview
A stunning portrayal of war in the trenches from the Oscar®-winning team behind 20 Days in Mariupol.
Preview: S2025 E15 | 0:30
Watch 0:59
The American Revolution
Turning the Tide in New Jersey
With Washington commanding less than 3,000, the winter of 1777 became a fight over supplies.
Clip: 0:59
The American Revolution
Inside Look: Making The American Revolution
Step behind the scenes of Ken Burns’s new film to see how The American Revolution came to life.
Special:
Watch 0:30
The American Revolution
'The American Revolution Changed The World'
Historian Stephen Conway. The American Revolution premieres November 16.
Preview: 0:30
Watch 0:30
The American Revolution
'One Common Cause'
Historian Christopher Brown. The American Revolution premieres November 16.
Preview: 0:30
Watch 0:30
The American Revolution
'The Extraordinary Thing About the Patriot Side'
Historian Jane Kamensky. The American Revolution premieres November 16.
Preview: 0:30
Watch 0:33
The American Revolution
Saratoga: A Psychological Turning Point
Historian Stephen Conway on the psychological impact of Saratoga on the British.
Clip: 0:33
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E304 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 29, 2025 - PBS News Hour full episode
October 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E302 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 28, 2025 - PBS News Hour full episode
October 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E301 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
October 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E300 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 26, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E299 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 25, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E298 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
October 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E297 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E296 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E295 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E294 | 57:46