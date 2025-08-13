Este festival puertorriqueño no tiene desfile, pero podría ayudarte a conseguir trabajo

Read in English

Otro fin de semana de verano, otro evento de orgullo puertorriqueño aquí en Connecticut.

Este sábado se celebra el noveno festival anual de Puerto Ricans United (PRU) en New Haven. Joe Rodríguez, presidente de la junta directiva de PRU, destaca que su enfoque es un poco diferente: no hay desfile y los vendedores no se dedican únicamente a vender banderas y camisetas.

“Considero que lo que nos distingue en New Haven es nuestro énfasis en los recursos y servicios comunitarios”, señaló Rodríguez. “Así que, además de contar con carritos de comida, vendedores de productos y artesanías, también asistirán muchas organizaciones comunitarias sin fines de lucro, desde organizaciones de salud y bienestar hasta una feria de empleo”.

Sí, una feria de empleo.

“Tendremos empresas en el parque en busca de empleados”, afirmó Rodríguez. “Tendremos evaluaciones de salud. Tendremos a la iniciativa de reclutamiento de New Haven Yale”.

El festival no siempre se llevó a cabo de esta manera. Cuando los miembros de junta directiva de PRU se reunieron por primera vez en 2015, visualizaron un festival cultural bastante típico y, milagrosamente, lograron hacerlo realidad al año siguiente. No obstante, la pandemia obligó a PRU a reformular su propuesta y optaron por celebrar un concierto virtual durante el periodo de mayor incidencia de los brotes de COVID-19 en ese primer verano de distanciamiento social. Luego, la junta directiva empezó a replantearse el futuro del festival.

“Debo mencionar a Tiana Ocasio, miembro de la junta directiva, que hace unos años dijo, ‘Bueno, tenemos muchas empresas que vienen al parque para promocionar su marca. ¿Qué tal si les preguntamos si están contratando y vemos si es posible organizar una especie de feria de empleo en el mismo lugar? Tenemos muchos centros de salud en New Haven. ¿Por qué no ofrecemos evaluaciones de salud allí?’”

Rodríguez asegura que, al final del día, habrá algo para todos —toda una hazaña para un evento que atrae a unas 10,000 personas.

“Todos los años, antes de que acabe el festival, hay un momento en que subo al escenario y simplemente contemplo la multitud. Y, sinceramente, para mí, esa es la experiencia más gratificante: estar en ese escenario y ver a miles de personas frente a mí, desde recién nacidos hasta octogenarios, sonriendo y bailando”, confesó Rodríguez. “Es realmente maravilloso ver un mar de gente feliz reunida a pesar de las diferencias políticas en nuestro país”.

PRU no es un grupo con intereses políticos, pero sus miembros no se abstienen de adoptar posturas sobre los asuntos que afectan a los puertorriqueños. Hace poco, el grupo decidió no aceptar el apoyo de un patrocinador habitual del festival: Avelo. Esta aerolínea de bajo costo, que ofrece vuelos directos de New Haven a San Juan, ha recibido fuertes críticas de algunos grupos activistas de Connecticut por su decisión de operar vuelos de deportación para la administración Trump.

“Dada la relación [que teníamos], esperábamos continuar la colaboración por tercer año consecutivo”, dijo Rodríguez. “Pero antes de poder siquiera entrar en esos temas... votamos casi por unanimidad para decir: ‘Bueno, ante todo, somos una comunidad. Y cuando decimos comunidad, no nos referimos solo a la comunidad puertorriqueña. Es la comunidad de New Haven’”.

La decisión se tomó en solidaridad con la oficina del alcalde de New Haven, Justin Elicker, quien recientemente emitió un mandato que prohíbe a los empleados utilizar fondos públicos en vuelos, mercadeo, identificación de marca, publicidad o promoción de Avelo Airlines.

Elicker demostró su solidaridad el jueves en una ceremonia de izamiento de la bandera puertorriqueña en New Haven Green.

El festival comienza oficialmente el sábado a la 1 p.m., con carritos de comida, vendedores y música en vivo de artistas de salsa como Charlie Aponte, nominado al Grammy y cuya trayectoria incluye a El Gran Combo de Puerto Rico.