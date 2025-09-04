© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

This week in science: Recycling innovation, scrolling dangers and the inside of Mars

By Regina G. Barber,
Emily Kwong
Published September 4, 2025 at 5:50 PM EDT

NPR's Emily Kwong and Regina Barber of Short Wave talk about an innovation in plastic recycling, the link between smartphones and hemorrhoids and what Mars' structure and ice cream have in common.

Copyright 2025 NPR
Regina G. Barber
Regina G. Barber is Short Wave's Scientist in Residence. She contributes original reporting on STEM and guest hosts the show.
Emily Kwong
Emily Kwong (she/her) is the reporter for NPR's daily science podcast, Short Wave. The podcast explores new discoveries, everyday mysteries and the science behind the headlines — all in about 10 minutes, Monday through Friday.
See stories by Emily Kwong

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate