No historic museums were harmed in the making of this quiz. Can you score 11?

By Holly J. Morris
Published October 24, 2025 at 5:01 AM EDT
From left: Misty Copeland, Malala Yousafzai, mystery axolotl.
Dimitrios Kambouris/Getty Images for American Ballet Theatre; John Phillips/Getty Images; Jan Sonnenmair/Getty Images
From left: Misty Copeland, Malala Yousafzai, mystery axolotl.

This week, the president of the United States posted an AI-generated video of himself dropping excrement from a fighter jet onto No Kings protesters. Really!

Other things happened, too. Were you paying attention to them? Find out!

Holly J. Morris
Holly J. Morris works on NPR's Training team. She was an editor at The Washington Post Express, National Geographic and U.S. News and World Report, and a college teacher.

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

