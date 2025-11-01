© 2025 Connecticut Public

Can the Global South trust Starlink?

By Ahmad Damen,
Sacha Pfeiffer
Published November 1, 2025 at 5:34 PM EDT

Elon Musk's satellite network Starlink is rapidly expanding across the Global South amid a lack of industry regulation. Steven Feldstein, senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, explains what is at stake.

Ahmad Damen
Ahmad Damen is an editor for All Things Considered based in Washington, D.C. He first joined NPR's and WBUR's Here & Now as an editor in 2024. Damen brings more than 15 years of experience in journalism, with roles spanning six countries.
Sacha Pfeiffer
Sacha Pfeiffer is a correspondent for NPR's Investigations team and an occasional guest host for some of NPR's national shows.
