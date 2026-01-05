Continúa en vigor advertencia de hervir el agua en Waterbury tras su restablecimiento

Read in English

Las autoridades de Waterbury informaron que el servicio de agua se está restableciendo poco a poco, mientras que brigadas de reparación continúan lidiando con una fuga de agua resultado de las reparaciones en la tubería principal.

Por ahora, se ha emitido una recomendación de hervir el agua. Los oficiales recomiendan a los residentes hervir agua de la llave por lo menos un minuto antes de usarla. Se recomienda utilizar agua hervida o embotellada para beber, cocinar, preparar alimentos, cepillarse los dientes, preparar leche de fórmula y hacer hielo.

El alcalde Paul Pernerewski dijo que el municipio está reiniciando gradualmente el suministro de agua en las tuberías para evitar daños en la red de distribución, que es bastante antigua.

“Estamos siendo sumamente cautelosos”, afirmó Pernerewski. “Queremos asegurarnos de no causar daños colaterales”.

El alcalde ha brindado actualizaciones continuas sobre las reparaciones, días después de que una gran rotura de la tubería principal cortara el suministro de agua a la ciudad y provocara una recomendación de hervir el agua. El alcalde Pernerewski y la congresista Jahana Hayes, representante del distrito que abarca Waterbury, confirmaron que buscarán fondos federales para modernizar la red municipal de agua. Pero, aunque los residentes todavía no tienen servicio de agua, Pernerewski dijo que la demanda de agua embotellada ha disminuido.

Las escuelas de Waterbury permanecerán cerradas por tercer día consecutivo este miércoles debido a los problemas con el servicio. Según Pernerewski, para el miércoles, los residentes todavía podían conseguir agua embotellada en el estadio municipal, pero que el centro de distribución de Crosby High School estaba cerrado.

También, recomendó a los residentes que ya recuperaron el servicio que abran las llaves de la bañera para liberar el aire atrapado, y una vez el agua fluya, que las cierren.

Bradley Malay, superintendente del departamento de agua de la ciudad, dijo que el servicio de agua se restablecerá por etapas, priorizando las zonas que actualmente experimentan baja presión de agua, incluido el Hospital St. Mary's.

Malay reiteró que los residentes deben continuar hirviendo el agua hasta que se levante el aviso.

“En el mejor de los casos, tomaremos muestras mañana por la mañana, las llevemos al laboratorio a primera hora de la tarde, lo que nos permitiría obtener resultados 24 horas después”, explicó Malay.

Esta ruptura de la tubería principal se produce meses después de que se emitiera una advertencia de hervir el agua. La antigüedad de las tuberías ha sido un problema por años. A principios de 2025, la ciudad identificó varias deficiencias en el sistema, incluyendo válvulas de agua quebradizas.

Pernerewski afirmó que, a raíz de este incidente, la ciudad acelerará las inspecciones para detectar fallas adicionales de forma preventiva. La ciudad ya ha emprendido un proyecto de mejoras de $30 millones para modernizar la red de tuberías, con ayudas estatales.

Malay destacó que el cambio de las válvulas evitaría que futuros incidentes interrumpan el servicio de agua.

“Eso nos permitiría seguir abasteciendo a la ciudad a través de la primera o segunda línea de transmisión sin que medien interrupciones”, explicó Malay.

Por su parte, Pernerewski estimó que el costo total de la rotura de la tubería principal, que incluye el pago de horas extra hasta las entregas de agua (por un costo de $100,000), podría superar los $800,000. Afortunadamente, añadió que podría haber fondos federales disponibles para ayudar a cubrir los costos.

“Hablé con la congresista Hayes esta mañana para explorar si existen fondos federales disponibles”, comentó Pernerewski. “Así que echaremos un vistazo a lo que hay por ahí”.

Hayes confirmó que conversó con Pernerewski y señaló que la Ley federal de Recursos de Agua (Water Resources Act), que autoriza pero no financia proyectos de mejoras, puede ser de ayuda para la ciudad.

“Estoy intentando reunir todos los requisitos técnicos para que Waterbury esté lista para solicitar asistencia federal. Necesitamos cubrir el costo de reemplazo de esa tubería. que ya es centenaria y continúa causando problemas a la comunidad”, afirmó la congresista.

Aunque Hayes vive en Wolcott y tiene servicio, comentó que la rotura de la tubería la afectó de forma personal. La congresista elogió la transparencia del alcalde Pernerewski y destacó que su equipo de trabajo colaboró en la entrega de suministros a los residentes.

“Mi hija me llamó”, dijo Hayes. “Tenía agua en su zona, en Waterbury, pero salía marrón, y necesitaba venir a mi casa para bañar a los niños”.