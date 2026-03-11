Si como latino sientes el peso de las noticias en casa, cuida tu salud mental con estos consejos

Read in English

Como psicóloga peruana y profesora asistente en UConn Health, la Dra. Rocio Chang asesora a los latinos en Connecticut sobre el manejo de la salud mental en medio de la continua cobertura mediática sobre la separación de familias y las medidas federales de represión contra la inmigración.

“Antes, se pensaba que solo las personas que realmente habían experimentado estos eventos eran las que podían verse afectadas por ello”, afirmó Chang. “Ahora la ciencia nos dice que esto también puede afectar a las personas que presencian, escuchan o que están siendo expuestas una y otra vez a experiencias traumáticas”.

Para comprender por qué sucede esto, Chang explica que debemos mirar dentro del cerebro. Según Chang, nuestra amígdala, una especie de centro de alarma en el cerebro, se vuelve más sensible después de un evento traumático. Así que, cualquier ruido o recordatorio vinculado a lo ocurrido durante ese evento tiene la capacidad de activar este centro de alarma.

Cuando se activa, según explica la Dra. Chang, la amígdala libera hormonas como la adrenalina en el cuerpo, haciendo que la persona se enfoque exclusivamente en sobrevivir ante cualquier momento percibido como una amenaza para la vida, incluso si dicha amenaza se observa únicamente a través de una pantalla.

"Nuestra amígdala sigue diciéndonos que existe un peligro cuando en realidad no lo hay. Eso no impide que las hormonas se sigan produciendo una y otra vez, explicó Chang. Entonces, existe esa sensación de que algo está mal [o] es muy confuso cuando sabes que probablemente no es así”.

Este aumento del estrés y la ansiedad puede afectar la vida diaria, según afirma Chang. Según explica, es momento de considerar buscar apoyo profesional para la salud mental cuando al menos dos áreas de la vida se ven afectadas, tales como la escuela, el trabajo o la vida social.

Cómo abordar el tema

Chang señala que, sin embargo, abordar este tipo de problemas de salud mental a veces puede resultar complicado dentro de un hogar latino.

“Muchas de nuestras culturas latinas tradicionales creen que se trata de sentirse débil, de no ser lo suficientemente fuerte, de no tener fuerza de voluntad para afrontarlo”, añadió.

También indicó que una forma de abordar el tema con latinos que mantienen esta mentalidad es educarlos sobre los síntomas físicos que pueden acompañar una condición de salud mental.

Daniela Doncel / Connecticut Public La Dra. Rocio Chang de pie en su oficina equipada con numerosos libros de texto de psicología, obras de arte de la cultura latina y diversas herramientas de salud mental diseñadas para facilitar técnicas como los ejercicios de respiración. Chang es psicóloga y profesora asistente de psiquiatría en UConn Health. “Cada vez que experimentamos alguna condición de salud mental, nuestra salud física también se deteriora”, afirmó Chang.

“Se puede ver que una persona que se siente ansiosa no está fingiendo cuando le sudan las palmas de las manos, cuando realmente tiene problemas para respirar, cuando su corazón late muy rápido”, añadió.

Chang comenta que, ayudar a otros a comprender los síntomas físicos, puede ayudar a enfatizar la seriedad de la salud mental.

“La salud mental es tan importante como la salud física”, explicó. “También es tan importante como la salud espiritual, la salud social y muchos otros ámbitos que nos hacen sentir bien con quiénes somos”.

Si esos miembros latinos de la familia no son receptivos a ese tipo de conversación, Chang señala que conectarse con la comunidad local es una vía útil a seguir.

Encontrar conexión con la iglesia

“Los hispanos, por naturaleza, están muy orientados hacia la fe, porque venimos de un entorno en el que la fe tiene un papel muy importante en nuestras vidas. “La practiquemos o no, siempre está ahí”, dijo Juan Miguel Betancourt, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Hartford, originario de Puerto Rico.

Según Betancourt, los jóvenes hispanos a veces dejan de asistir a la iglesia, pero a medida que crecen, pueden volver a encontrar su camino de regreso.

“Eso en realidad ayuda mucho con la salud mental, porque cuando tienes el apoyo, primero, de Dios, en tu relación con él, y luego de una comunidad que te apoya [donde] sabes que perteneces, tanto en la fe como también en el trasfondo cultural, entonces las cosas se ven mucho mejor en ese sentido”, afirmó Betancourt.

Eso no significa que la terapia y las medicinas no puedan ser la respuesta para algunos, según añadió. Procesar una situación con un líder espiritual incluso puede brindar ese apoyo adicional.

“Es un servicio que brindamos a nuestra comunidad de manera indirecta, porque trabajamos primero con el espíritu, pero nuestros sacerdotes y directores espirituales también están capacitados para discernir cuándo realmente se necesita ayuda profesional en el ámbito de la salud mental”, dijo Betancourt.

Tener esa conexión con la comunidad a través de la iglesia puede ser precisamente lo que ayude a un joven latino a estar más abierto a buscar la ayuda que necesita, expresó Betancourt.

“Así se construye una relación de confianza”, dijo. “Esa es una manera en que el joven puede encontrar apoyo, ánimo, afirmación, acompañamiento y luego ayuda”.

Si un joven hispano está buscando regresar a la iglesia, Betancourt mencionó que puede ser útil aliviar los nervios hablando con un amigo o familiar que asista, ya que muchas iglesias dirigidas por hispanos han sido muy claras en cuanto a estar abiertas para todos.

“Especialmente en estos tiempos tan desafiantes que estamos viviendo”, expresó, “estoy seguro de que ese joven que está asistiendo a la iglesia estará más que dispuesto a decir: ‘Bueno, ven conmigo este domingo’”.