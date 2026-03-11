Adultos mayores y personas con discapacidad piden ampliar la elegibilidad del programa HUSKY C

Read in English

Un esfuerzo para ampliar la elegibilidad de Medicaid para personas mayores y con discapacidades recibió un impulso adicional en el capitolio estatal el jueves.

HUSKY C es un tipo de Medicaid que aplica a los residentes de Connecticut mayores de 65 años y/o que son ciegos o discapacitados. Uno de los problemas es el bajo límite de ingresos del programa, que, según los defensores, hace que sea extremadamente difícil calificar para la cobertura.

Ese umbral de ingresos es mucho más bajo que otros niveles de Medicaid que ofrece el estado.

Rick Famiglietti, residente de East Haven, dijo que ha lidiado con la burocracia de Medicaid por décadas. Utiliza una silla de ruedas desde que sufrió un accidente de motocicleta en 1985 y explicó que durante años tuvo que gastar sus ingresos antes de que Medicaid cubriera cualquier gasto.

“Obtuve un título de asociado en ingeniería mecánica, que no pude utilizar porque, si trabajaba, mis gastos serían aún mayores”, expresó.

Tyler Russell / Connecticut Public Sheldon Toubman, abogado litigante de Disability Rights Connecticut, habla sobre la importancia de aumentar el límite de ingresos de Husky C en una reunión de defensores en el capitolio de Hartford el 5 de marzo de 2026, calificando la restricción de discriminatoria.



"Esto es discriminación"

Los defensores afirmaron que los umbrales financieros para acogerse al programa HUSKY C son injustos para muchas personas con discapacidades en todo Connecticut.

“Durante años, hemos venido aquí diciendo: ‘esto es discriminación’”, dijo Sheldon Toubman, abogado litigante de Disability Rights Connecticut. “Hay que hacer algo al respecto”.

Toubman afirmó que su lugar de trabajo y la asociación jurídica de Yale Medical han presentado un caso en nombre de dos personas que, según alegan, están siendo discriminadas por motivos de discapacidad debido a sus ingresos, pero señaló que es algo que también debería abordarse fuera de los tribunales.

Los límites de activos también son un problema

Los límites de activos también son un factor de elegibilidad único para HUSKY C, que es un problema que la legislatura está tratando de solucionar nuevamente en esta sesión.

Según el proyecto de ley del Comité de Envejecimiento, el aumento triplicaría los límites actuales de activos de HUSKY C de $1,600 a $5,000 para una persona sola, y de $2,400 a $7,500 para una pareja casada. El jueves por la mañana, los legisladores estatales votaron por unanimidad para sacar el proyecto de ley del comité.

Famiglietti, de 61 años, dijo que, si se jubila o decide dejar de trabajar, no será elegible para HUSKY C debido a los límites actuales sobre los bienes e ingresos.

Tyler Russell / Connecticut Public Rick Famiglietti, de Disability Rights Connecticut, habló en una reunión de defensores en el capitolio de Hartford el 5 de marzo de 2026 y señaló cómo los límites de activos de HUSKY C lo castigaban por volver a trabajar. “Ustedes, las personas sin discapacidades, también podrían necesitarlo”, declaró.



“¿Por qué implementar todos estos programas para que las personas con discapacidades regresen a la escuela o al trabajo?”, preguntó. “Solo para castigarte cuando dejas de trabajar, ya sea por jubilación o porque no te queda otra opción. No entiendo para qué trabajé durante los últimos 26 años”.

Según el proyecto de ley del Comité de Envejecimiento, antes del 1 de julio de 2027, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales (DSS) “debe presentar un informe sobre la cantidad de personas elegibles para el programa de salud HUSKY C durante el año fiscal previo, y sobre cualquier aumento en los costos incurridos por el estado que sean atribuibles a los cambios en los límites de activos”.

Los legisladores también están considerando otros proyectos de ley que abordan el problema del límite de activos.

El Comité de Servicios Humanos está considerando un proyecto de ley que aumentaría los límites de activos durante cinco años, pero a una cantidad mayor. Para 2031, los límites de activos se eliminarían por completo.

El DSS del estado declaró en un testimonio público que no podía apoyar ninguno de los proyectos de ley en el Comité de Envejecimiento o el Comité de Servicios Humanos, ya que la expansión requeriría “una cantidad significativa de fondos que no está contemplada en el presupuesto recomendado por el gobernador”.

"Trabajamos para ahorrar dinero"

Esta semana, Scott Masson y Lauren Traceski escribieron en apoyo del proyecto de ley. Ambos tienen una discapacidad intelectual y afirman que los límites actuales de activos están haciendo que la vida sea muy difícil.

"Aunque trabajamos para ahorrar dinero para nuestras compras semanales y el alquiler mensual, debemos estar constantemente pendientes de los límites de activos, que son extremadamente bajos, y gastar de inmediato nuestro dinero si los superamos. La sanción por excederlos es la pérdida inmediata de nuestros beneficios”, escribieron. “Ahorrar para cualquier cosa a largo plazo, como unas pequeñas vacaciones o algo que necesitemos para nuestro apartamento, es casi imposible”.

Tyler Russell / Connecticut Public El representante Matthew Lesser habla en una reunión de defensores en el capitolio de Hartford el 5 de marzo de 2026 para exigir acciones legislativas en apoyo de los residentes con discapacidades, entre ellas la continuación de Community First Choice, la reforma de los requisitos para la reparación de sillas de ruedas y HUSKY C, así como diversas preocupaciones sobre accesibilidad.

El senador demócrata Matt Lesser, quien copreside el Comité de Servicios Humanos, agregó que más de dos tercios de las personas con discapacidades en Connecticut dependen del programa Medicaid del estado.

“Tenemos que defenderlo y protegerlo”, dijo Lesser en la conferencia de prensa.

“Incluso antes de los ataques federales contra la atención médica, no estábamos siendo justos con las personas con discapacidades”, también agregó. “Ya es hora de que hagamos algo respecto a los límites de ingresos y activos de HUSKY C, que los aumentemos, porque las personas con discapacidades no deberían ser ciudadanos de segunda clase en este país”.