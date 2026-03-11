© 2026 Connecticut Public

Colectivo de salud mental de latinas celebró el Día Internacional de la Mujer con autocuidado

Connecticut Public Radio | By Rachel Iacovone
Published March 11, 2026 at 3:19 PM EDT
El 7 de marzo de 2026, las participantes en el retiro de autocuidado de Respira Counseling and Wellness pintan macetas, mientras que la fundadora de Respira, Shasterin Valentín (de pie, en el centro), anima a las mujeres a ponerles sus nombres a sus nuevas plantas como recordatorio de cuidarse a sí mismas con la misma dedicación.
Rachel Iacovone
/
Connecticut Public
El 7 de marzo de 2026, las participantes en el retiro de autocuidado de Respira Counseling and Wellness pintan macetas, mientras que la fundadora de Respira, Shasterin Valentín (de pie, en el centro), anima a las mujeres a ponerles sus nombres a sus nuevas plantas como recordatorio de cuidarse a sí mismas con la misma dedicación.

Para esta empresa local dirigida por una latina, el Día Internacional de la Mujer fue cuidar a la mujer más importante de la vida: tú misma.

El retiro de autocuidado de Respira Counseling and Wellness en Hartford incluyó diversas formas de celebrar el día: preparar tablas de charcutería personales, practicar pilates y hasta cuidar plantas.

“Muchas veces, asociamos el autocuidado con actividades como salir a hacerse las uñas, darse un masaje o tomar unas copas, pero el autocuidado está en los aspectos del día a día”, dijo Shasterin Valentín, fundadora de Respira.

Shasterin es una trabajadora social clínica licenciada, nacida y criada en Hartford en una familia puertorriqueña muy unida. Así que comenzó su servicio holístico de salud mental con la intención de incluir a sus hermanos.

Su hermana, Shay Díaz, viajó desde Pensilvania para dirigir talleres de acondicionamiento físico en el retiro. Su hermano, Luis Cruz, se encargó del maquillaje y el cuidado de la piel de las mujeres. Mientras tanto, la hermana mayor, Jaynie Valentín, ayudó a cubrir cualquier necesidad que surgiera en el evento de Respira.

“Se trataba más bien de algo así como: ‘Se siente tan bien estar juntas que necesitamos crear estos espacios para invitar a la gente a… nuestra sororidad’”, expresó Shasterin.

En general, se trataba más de crear una sororidad.

Respira redefine lo que puede significar la "sororidad"

Shasterin era una madre joven que comenzaba su programa de posgrado para convertirse en psicoterapeuta cuando su mamá murió repentinamente en sus cuarenta.

Los hermanos detrás de Respira Counseling and Wellness, (de izquierda a derecha) Luis Cruz, Shay Díaz, Shasterin Valentín y Jaynie Valentín, posan para una foto en el retiro de autocuidado del servicio de salud mental por el Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo de 2026, en S.P.L.A.S.H. Project en Hartford. El evento incluyó maquillaje realizado por Luis y sesiones de ejercicio dirigidas por Shay, así como la elaboración de mascarillas faciales totalmente naturales, una estación de cuidado de plantas y un terapeuta dando masajes.
Rachel Iacovone
/
Connecticut Public
Los hermanos detrás de Respira Counseling and Wellness, (de izquierda a derecha) Luis Cruz, Shay Díaz, Shasterin Valentín y Jaynie Valentín, posan para una foto en el retiro de autocuidado del servicio de salud mental por el Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo de 2026, en S.P.L.A.S.H. Project en Hartford. El evento incluyó maquillaje realizado por Luis y sesiones de ejercicio dirigidas por Shay, así como la elaboración de mascarillas faciales totalmente naturales, una estación de cuidado de plantas y un terapeuta dando masajes.

“No sabía cuál era su color favorito. No sé cuál era su canción o su película favorita, qué tipo de humor tenía”, dijo Shasterin. "Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que mi mamá era simplemente mi mamá. Mi mamá era solo una cuidadora. Mi mamá era la persona a la que todos acudían. Desempeñaba un rol de apoyo. Y yo simplemente pensé: ‘Esto no está bien’. Quiero que mis hijos sepan quién soy como persona”.

Esto era lo más importante para Shasterin cuando comenzó a darles forma a las ideas que un día se convertirían en Respira. Además añadió que quería un servicio más amplio para las mujeres que considerara a la persona en su totalidad.

“Mi razón de ser, en gran parte, no es solo mi mamá, sino también mi hermana mayor que está aquí”, expresó Shasterin, señalando a Jaynie al otro lado del local.

Cuando su padre falleció a los 53 años, apenas un año después de su madre, la hermana mayor, Jaynie, acogió a sus dos hermanos adolescentes.

"Somos una familia muy unida, pero el vínculo que ha creado esto es increíble", declaró Luis. “De alguna manera, ella también se ha convertido en nuestra madre. Es una madre para todos nosotros, ¿sabes? No es solo una hermana”.

Al igual que su decisión de unirse a Respira, Luis dijo que ayudar en el retiro del Día Internacional de la Mujer fue una decisión obvia para él.

“Estas son mis chicas”, dijo Luis. “Muchas de las personas en mi vida que me han fortalecido, muchas de las personas que me han llevado a donde estoy hoy, son mujeres, mi pilar, las personas que me apoyan cada día”.

Luis Cruz coloca pestañas postizas a Whitney Agyeman, que fue interna de Respira y ahora es psicoterapeuta, durante el retiro de autocuidado de Respira Counseling and Wellness en S.P.L.A.S.H. Project en Hartford el 7 de marzo de 2026.
Rachel Iacovone
/
Connecticut Public
Luis Cruz coloca pestañas postizas a Whitney Agyeman, que fue interna de Respira y ahora es psicoterapeuta, durante el retiro de autocuidado de Respira Counseling and Wellness en S.P.L.A.S.H. Project en Hartford el 7 de marzo de 2026.

Al reflexionar sobre el rol de Jaynie en la familia desde la infancia, Shasterin dijo que reconocía la carga que las mujeres llevan cada día.

“Siempre la he valorado y querido, es como una segunda madre en el hogar”, expresó. “Pero cuando tuve la edad suficiente para darme cuenta de que ‘Ah, hay tantas cosas que ella asumió para que yo pudiera seguir siendo esa niña y alimentar esa curiosidad’, eso se convirtió en mi motivación”.

Ahora, los hermanos detrás de Respira invitan a las mujeres a tomarse un merecido respiro.
Rachel Iacovone
Rachel Iacovone (ee-AH-koh-VOAN-ay) is a proud puertorriqueña, who joined Connecticut Public to report on her community in the Constitution State. Her work is in collaboration with Somos CT, a Connecticut Public initiative to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities, and with GFR in Puerto Rico.
