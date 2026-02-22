© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

History of mixed-race children orphaned in Germany after WWII inspires new novel by Sadeqa Johnson

NPR | By Emily Kwong,
Justine KeninElena Burnett
Published February 22, 2026 at 5:06 PM EST

NPR's Emily Kwong speaks with Sadeqa Johnson about her new novel THE KEEPER OF LOST CHILDREN and discovering the story of mixed-race children who were left in German orphanages following World War II.

Copyright 2026 NPR
Tags
NPR Books We Love
Emily Kwong
Emily Kwong (she/her) is the reporter for NPR's daily science podcast, Short Wave. The podcast explores new discoveries, everyday mysteries and the science behind the headlines — all in about 10 minutes, Monday through Friday.
See stories by Emily Kwong
Justine Kenin
Justine Kenin is an editor on All Things Considered. She joined NPR in 1999 as an intern. Nothing makes her happier than getting a book in the right reader's hands – most especially her own.
Elena Burnett
[Copyright 2024 NPR]

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content