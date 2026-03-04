Radiografía del discurso del Estado de la Unión 2026 (SOTU) de Trump: qué palabras marcan su agenda

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Desde Factchequeado realizamos un análisis de las palabras utilizadas en el discurso del Estado de la Unión 2026 (SOTU) del presidente Donald Trump para identificar los ejes temáticos y entender cómo se estructuró el mensaje.

El discurso giró en torno a seguridad, confrontación política e identidad nacional, con la inmigración y la inflación como ejes centrales.

Trump vinculó la inmigración con la seguridad y el control fronterizo, especialmente en los tramos donde se mencionan los términos “frontera” e “ilegales”. La identidad nacional y el patriotismo tuvieron un peso relevante, y las referencias a los demócratas fueron más frecuentes y críticas que las dirigidas a los republicanos.

Por Isabel Rubio

El martes 24 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump pronunció su primer discurso sobre el Estado de la Unión (SOTU) de su segundo mandato. En Factchequeado, hemos analizado su intervención ante el Congreso para entender qué temas dominaron su agenda. El discurso se estructuró en torno a seguridad, confrontación política y reivindicación patriótica, con la inmigración y la inflación como ejes centrales.

¿De qué habló el presidente?

Esta visualización muestra las palabras más frecuentes del discurso. El tamaño no es aleatorio: cuanto más grande es la palabra, más veces fue utilizada por el mandatario durante su intervención.

Si quieres navegar el discurso, puedes hacer clic en cualquiera de las palabras para ver exactamente en qué momento se dijo y en qué contexto se utilizó.

A través de este mapa, puedes identificar los cinco ejes estratégicos que marcaron la noche:



Economía: El discurso gravitó con fuerza sobre términos como “inflación”, “dólares”, “impuestos” y “aranceles”.

Inmigración y frontera: Una presencia constante de las palabras “inmigrantes”, “ilegales” y “frontera”.

Seguridad y crimen: El foco estuvo puesto en alertas sobre “fentanilo”, “terrorismo” y “asesinos”.

Conflicto y defensa: Conceptos como “guerra” y “militar” definieron el bloque de política exterior.

Confrontación política: La retórica incluyó menciones directas a los “demócratas” y al “Congreso” en medio de la tensión legislativa.

La visualización fue elaborada con la herramienta Voyant Tools a partir de la transcripción completa del discurso traducida al español. Para identificar los ejes temáticos reales, se eliminaron palabras gramaticales, es decir, que no poseen un significado propio (artículos, preposiciones, pronombres y verbos auxiliares), así como números, nombres propios, referencias geográficas y términos narrativos o emocionales que no aportan contenido conceptual.

La inmigración marcó el discurso: 15 menciones a la “frontera” y 9 a “inmigrantes”

El gráfico muestra en qué partes del discurso Trump concentró las menciones a “frontera”, “inmigrante” e “ilegal”. En total, a lo largo de la intervención, mencionó “inmigrante” o “inmigrantes” en 9 ocasiones; “ilegal” o “ilegales”, 10 veces; y “frontera” o “fronteras”, 15 veces.

Las curvas suben sobre todo en los tramos donde presenta la inmigración como un asunto de seguridad y control fronterizo: habla de “frontera segura”, de “inmigrantes ilegales” y lo vincula con “fentanilo”, “crimen” y “terrorismo”. En otros segmentos del discurso, las menciones disminuyen notablemente.

Identidad y nación: el marco patriótico que sostiene toda la intervención

El gráfico también muestra que términos vinculados a la identidad nacional como “país”, “nación” y “estadounidenses” se concentran especialmente en la apertura y en el cierre del discurso.

En el inicio, estas palabras acompañan la presentación institucional y el mensaje de “regreso” y fortaleza del país; en el tramo final, reaparecen con mayor intensidad, en un tono más solemne y celebratorio, ligado al aniversario de la independencia y a la idea de una “Edad de Oro”. Esa distribución refuerza un marco épico y patriótico que enmarca todo el discurso.

Trump utiliza adjetivos como “más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca” para describir al país, y expresa orgullo por lo que presenta como una “transformación sin precedentes”. Además, considera que Estados Unidos es el “más vibrante del mundo”.

Las referencias a “Dios”, en cambio, no aparecen de forma constante. Aparecen en momentos puntuales, asociados a historias personales y en el tramo final, donde el mensaje adquiere un tono más simbólico y emocional, con frases como "cuando Dios necesita una nación que obre sus milagros, sabe exactamente a quién recurrir. (...) Porque nuestro destino está escrito por la mano de la Providencia".

Las referencias a demócratas dominan la parte más crítica

El gráfico muestra que las menciones a “demócratas” se concentran especialmente en el bloque central del discurso, donde el tono es más crítico y confrontacional. En total, Trump mencionó “demócrata” o “demócratas” 10 veces, frente a 6 menciones de “republicano” o “republicanos”.

Además, la distribución no es simétrica: el término “demócratas” alcanza picos más altos y aparece vinculado a críticas sobre inflación, corrupción o seguridad, mientras que “republicanos” suele asociarse a logros legislativos o respaldo político.

Trump utilizó un lenguaje con juicios de valor negativos. Calificó las declaraciones de la oposición como una “mentira sucia y podrida” y se refirió a sus aliados como “socios corruptos”.

Trump trató de vincular inflación y corrupción con la administración Biden

El gráfico muestra que las menciones a “inflación” coinciden en varios tramos con referencias a “Biden”, especialmente en el inicio y en el bloque central. Esto sugiere que el tema económico no se presenta de forma técnica o neutra, sino asociado a la responsabilidad de la administración anterior. La palabra “corrupción”, aunque menos frecuente, aparece en ese mismo marco acusatorio, reforzando la atribución política de la crisis económica.

Durante la intervención, el presidente afirmó que bajo el gobierno de Joe Biden el país sufrió “la peor inflación de la historia” y que heredó niveles récord. Sin embargo, como te explicamos en esta nota de Factchequeado, ambas afirmaciones son falsas.

