Inflación, empleo, aranceles y detenciones de ICE: algunos datos que debes saber para seguir el discurso de Donald Trump

El 24 de febrero a las 9 pm (ET), Donald Trump dará su primer discurso oficial del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso.

En estos discursos los presidentes presentan un balance de su gestión.

En esta nota presentamos un resumen de los datos y cifras del segundo mandato de Trump para que te sirva como guía cuando escuches el discurso del presidente.

Por Rafael Olavarría

El 24 de febrero, a las 9 pm horario del Este, el presidente Donald Trump estará en una sesión conjunta del Congreso para ofrecer su primer discurso oficial del Estado de la Unión (State of the Union o, abreviado, SOTU).

Los presidentes, durante estos discursos, presentan un informe sobre cómo consideran que está el país. Aquí te contamos algunos datos económicos, migratorios y sobre criminalidad de la administración de Trump.

Empleo

El índice de desempleo en enero de 2026 fue de 4.3%, según cifras oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La cifra es superior al 4% de desempleo registrado en enero de 2025, cuando Trump asumió el cargo.

Factchequeado Fuente: Reserva Federal de St. Louis. El alto índice de desempleo en 2021 fue relacionado con la pandemia de COVID-19.

Inflación

Trump ha dicho que “heredó la peor inflación en la historia” de Estados Unidos y que ahora, bajo su gobierno, “casi no tenemos inflación”.

Sin embargo, Trump no heredó “la peor inflación en la historia” del país. Cuando asumió el cargo en enero de 2025, el índice inflacionario estaba en 3%, según datos oficiales del BLS. La peor inflación de la historia de Estados Unidos ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, cuando se registró un aumento de precios de 23.7% entre junio de 1919 y junio 1920, según verificó FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado.

Durante la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, la inflación en Estados Unidos llegó al pico de 9.1% en junio de 2022 durante el gobierno de Joe Biden, pero después comenzó a bajar, ubicándose en 3% en junio de 2023.

En lo que va del segundo gobierno de Trump, la tasa de inflación más baja registrada fue de 2.3% en abril de 2025, pero también se registró un mes con 3% de inflación, en septiembre de 2025. Los datos oficiales más recientes muestran que la inflación en enero de 2026 fue de 2.4%.

Crecimiento económico

Trump ha dicho en varias ocasiones que su gobierno ha logrado cifras de crecimiento económico “sin precedentes”.

El crecimiento económico en el último trimestre de 2025, estimado a través del Producto Interno Bruto (PIB o GDP, por sus siglas en inglés), fue de 1.4%, de acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). En el trimestre anterior, el crecimiento había sido de 4.4%.

“La desaceleración del PIB real en el cuarto trimestre, en comparación con el tercer trimestre, reflejó caídas en el gasto público y en las exportaciones, así como una desaceleración del consumo”, indicó la BEA en su análisis.

Factchequeado Datos trimestrales del PIB desde el primer trimestre de 2023. Fuente: Oficina de Análisis Económico.

Aranceles y déficit comercial

El 18 de febrero de 2026, Trump afirmó en su cuenta de TruthSocial que el déficit comercial de Estados Unidos se había reducido en un 78% gracias a su política arancelaria. Sin embargo, la BEA, indicó en un análisis publicado el 19 de febrero de 2026 que en diciembre de 2025 el déficit comercial anualizado se había reducido en 0.2%.

En 2025, el gobierno de Trump obtuvo 287,000 millones de dólares en aranceles a las importaciones, según análisis de la Reserva Federal de Richmond. De esa cantidad, unos 172,000 millones provienen de los aranceles que fueron impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencias Internacional en abril de 2025. Sin embargo, esta acción de Trump fue catalogada como ilegal por la Corte Suprema el 20 de febrero de 2026.

Detenciones de inmigrantes

Durante el segundo mandato de Trump, ICE se convirtió en la agencia de fuerza del orden más grande del país, gracias a los 75,000 millones de dólares que recibió ICE tras la aprobación de la One Big Beautiful Bill (OBBB).

Para febrero de 2026, ICE tenía a más de 68,200 personas detenidas, de acuerdo con cifras oficiales revisadas por Factchequeado. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales de ICE, revisados por Factchequeado el 73.6% de los detenidos no ha sido condenado de cometer algún delito, mientras que el 26.4% sí han recibido condenas. De acuerdo con el análisis de TRAC, muchos de los condenados han cometido ofensas menores, como infracciones de tránsito.

Deportaciones y “autodeportados”

Según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enero de 2026, el gobierno de Trump ha “removido” a más de 675,000 “extranjeros ilegales”. Sin embargo, a diferencia de la práctica en gobiernos anteriores, la administración Trump no ha publicado datos oficiales desagregados por mes que sostengan esa afirmación.

Un análisis del Deportation Data Project, una iniciativa de investigadores de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que colecta datos de inmigración obtenidos a través de solicitudes hechas con la Ley de Libertad de la Información (FOIA), estima que las deportaciones que ha llevado a cabo la administración es menor a las 300,000.

La conclusión es similar a la alcanzada por el proyecto Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse que, mediante datos obtenidos a través de FOIA, determinaron que se han realizado 290,603 deportaciones, un aumento de 7% en comparación con el último año de Biden en el poder.

La administración Trump, a través del DHS, también ha hecho referencias a cifras de millones de “autodeportados” –1.6 millones para noviembre 2025 que supuestamente habría alcanzado los 2.2 millones en enero de 2026–, pero el DHS no ha publicado datos que respalden esta afirmación.

Por ejemplo, Kristi Noem, secretaria del DHS, celebró en noviembre de 2025 los supuestos 1.6 millones de autodeportados, pero en Factchequeado te contamos que la cifra no era oficial ni del DHS; fue una estimación preliminar hecha por el Center for Immigration Studies (CIS), una organización sin fines de lucro que promueve “menos inmigrantes, pero una bienvenida más cálida para quienes son admitidos”.

La organización –que hizo el cálculo a partir del análisis de una encuesta que desagrega resultados por trabajadores nacidos y no nacidos en Estados Unidos, pero no diferencia por estatus migratorio– advirtió que era posible que su cifra estuviese sobredimensionando la cantidad real de personas sin documentos que han abandonado el país. El DHS no informó de dónde proviene el cálculo de los 2.2 millones de “autodeportados”.

Eliminación de protecciones migratorias y barreras para la inmigración legal

El gobierno de Trump ha eliminado distintos tipos de programas de protección migratoria que beneficiaban a más de 2.5 millones de personas, incluyendo a personas con programas de parole y Estatus de Protección Temporal (TPS).

Bajo su gobierno, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha implementado nuevas barreras para los procesos migratorios, como considerar la nacionalidad cubana o venezolana como “factor negativo”, además de haber establecido una pausa indefinida a toda solicitud migratoria por parte de personas de estos países que no tengan residencia permanente o ciudadanía estadounidense. Paralelamente, el DHS está buscando pausar la entrega de permisos de empleo para solicitantes de asilo.

Cruces fronterizos

La cifra de detenciones de personas por haber cruzado la frontera sur ilegalmente se redujo drásticamente tras la llegada de Trump al poder. Por ejemplo, cifras oficiales muestran que en diciembre de 2023 se registraron más de 249,740 detenciones en la frontera, en diciembre de 2024 se registraron 47,320, mientras que en diciembre de 2025 se registraron menos de 6,472. Es decir, en diciembre de 2025 se registró una reducción de 97.4% en los encuentros fronterizos, en comparación con diciembre de 2023.

Si sumamos los encuentros fronterizos desde febrero de 2025 (el primer mes completo de Trump en el poder) hasta enero de 2026 (el dato más reciente publicado) la cantidad de cruces fronterizos durante el segundo mandato de Trump es de 85,868, un promedio de 7,155 por mes, mientras que el promedio mensual de encuentros fronterizos del último año de Joe Biden fue de 87,614.

Ojo: encuentros fronterizos es como la Patrulla Fronteriza define aprehensiones de inmigrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales (como el río o el desierto). La cifra registra eventos, no personas. Un mismo migrante puede ser contabilizado más de una vez: si es detenido, deportado e intenta cruzar nuevamente, cada intento se registra como un encuentro separado.

