¿Por qué es tan peligroso el fentanilo y cómo reducir el riesgo de sobredosis?

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El fentanilo es un opioide extremadamente potente y está relacionado con la mayoría de las muertes por sobredosis en EE. UU.

A menudo se mezcla con otras drogas ilícitas sin que las personas lo sepan, lo que aumenta el riesgo de sobredosis.

Cualquier persona puede llevar consigo y administrar naloxona (que suele venderse bajo el nombre Narcan) para revertir una sobredosis de fentanilo u otros opioides.

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El fentanilo es un potente opioide sintético que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Si bien esta droga a veces se utiliza de forma segura en entornos médicos —por ejemplo, para ayudar con la anestesia o controlar el dolor intenso después de una cirugía— consumir fentanilo ilegalmente o consumirlo de forma distinta a la prescrita conlleva un alto riesgo de sobredosis.

Aquí te contamos cómo afecta el fentanilo al cuerpo, por qué es tan peligroso y cómo reducir el riesgo de sobredosis.

¿Qué pasa cuando consumes fentanilo?

El Dr. Ned Guirey Urbiztondo, anestesiólogo y profesor adjunto de la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern University, utiliza un modelo de “cerradura y llave” para explicar cómo el fentanilo afecta el cerebro.“El cerebro tiene receptores especiales, o ‘cerraduras’, llamados receptores opioides”, Urbiztondo explica a Public Good News, medio aliado de Factchequeado. “En la mayoría de las personas, el cuerpo produce sus propias ‘llaves’ naturales —sustancias químicas naturales como las endorfinas— que se abren en una amplia variedad de cerraduras cada vez que se necesita aliviar el dolor o sentir placer. El fentanilo es una llave sintética increíblemente potente que se abre en estas mismas cerraduras, pero es mucho más potente que las sustancias químicas naturales del cuerpo”.Cuando el fentanilo inunda los receptores opioides del cerebro, crea una sensación de euforia junto con otros efectos como somnolencia, náuseas y confusión.El uso de cualquier opioide, incluido el fentanilo, de una manera distinta a la prescrita puede provocar trastorno por consumo de opioides (TCO), una enfermedad crónica que altera el funcionamiento del cerebro.

Cuando una persona desarrolla dependencia a los opioides, puede experimentar síntomas de abstinencia si suspende o reduce su consumo. Estos pueden incluir cambios en la temperatura corporal, irritabilidad, temblores, dificultad para dormir, problemas digestivos y antojos intensos.

¿Cómo se utiliza el fentanilo en entornos médicos?

Los proveedores de atención médica a veces administran o recetan fentanilo para ayudar con la anestesia o controlar el dolor intenso ocasionado por el cáncer, una cirugía o una lesión grave.“El fentanilo médico se produce mediante la fabricación farmacéutica legal, se administra en dosis conocidas y es recetado o administrado por médicos, en gran medida en entornos controlados como los hospitales”, afirma Noa Krawczyk, profesora asistente en la Facultad de Medicina Grossman de New York University y directora asociada del centro de epidemiología y políticas de opioides de NYU Langone Health.El fentanilo ilícito es diferente. Proviene de fuentes no reguladas y se consume en dosis desconocidas.“Esa imprevisibilidad de la dosis, o incluso el hecho de que a menudo se mezcla con otros suministros de drogas ilícitas, como la cocaína o los analgésicos ilícitos, es lo que hace que el fentanilo ilícito sea especialmente peligroso”, añade Krawczyk.

¿Cómo ocurren las sobredosis de fentanilo?

El fentanilo puede ser peligroso si se obtiene de manera ilegal o cuando no se toma según lo prescrito. Al igual que otros opioides, el fentanilo desacelera la respiración. En caso de una sobredosis, la respiración puede volverse peligrosamente lenta o detenerse por completo. El fentanilo está relacionado con la mayoría de las muertes por sobredosis en EE.UU.

“La diferencia entre la cantidad de fentanilo que puede producirle a alguien la sensación de euforia y la cantidad que puede matar a una persona es extremadamente mínima”, afirma Urbiztondo, advirtiendo que una sobredosis puede suceder en minutos. “La incapacidad para respirar puede ocurrir casi de inmediato, lo que te impide pedir ayuda a tiempo para salvar tu vida”.

Consumir fentanilo con alcohol u otras drogas, incluyendo algunos medicamentos recetados o no recetados, aumenta aún más el riesgo de sobredosis. Si te recetan opioides, habla con tu proveedor de atención médica sobre tu historial médico, otros medicamentos que tomas y cualquier sustancia que consumas.El fentanilo también suele mezclarse con otras drogas ilícitas sin que las personas lo sepan. Quienes se inyectan, ingieren o inhalan drogas pueden ingerir fentanilo sin darse cuenta, lo que provoca efectos inesperados y potencialmente mortales.

¿Quién corre riesgo de sufrir una sobredosis por fentanilo?

Cualquier persona puede sufrir una sobredosis de fentanilo. Algunas personas pueden enfrentar un mayor riesgo de desarrollar TCO y sobredosis, incluidas las que tienen antecedentes de trastorno por consumo de sustancias, quienes consumen otras sustancias o padecen ciertas afecciones, como la apnea del sueño.“Las personas con una tolerancia baja o reducida a los opioides, como aquellas que son nuevas en el consumo de opioides o aquellas que regresan a la comunidad después de un período de abstinencia tras el encarcelamiento o la rehabilitación, tienen un riesgo particularmente alto”, afirma Krawczyk.

¿Cómo puedo prevenir la muerte por sobredosis de fentanilo?

Cualquier persona puede llevar consigo y administrar naloxona, un medicamento que revierte la sobredosis de opioides, como te contamos en esta nota de Factchequeado. Cuando los opioides han desacelerado o detenido la respiración de una persona, la naloxona puede ayudar a restablecer la respiración normal y mantenerla estable hasta que lleguen los servicios de emergencia.A menudo la naloxona está disponible de manera gratuita a través de centros comunitarios, bibliotecas públicas y programas para las personas que consumen drogas.También puedes comprar naloxona sin receta en farmacias, supermercados y tiendas. Un paquete de dos dosis suele costar alrededor de 50 dólares.“Tener naloxona disponible es fundamental cuando la persona no consume sola”, agrega Krawczyk. La experta también recomienda la línea de ayuda Never Use Alone, dirigida por voluntarios que monitorean a quienes llaman y alertan a los servicios de emergencia si alguien deja de responder.Las tiras reactivas de fentanilo son otra herramienta para prevenir la sobredosis. Estas permiten verificar si las drogas contienen fentanilo, lo que ayuda a tomar decisiones más informadas.Las tiras de prueba pueden estar disponibles de manera gratuita a través de programas comunitarios locales o puedes comprarlas en línea. Las leyes varían según el estado, así que verifica si son legales en donde vives antes de comprarlas o llevarlas contigo. Esta hoja informativa del Departamento de Salud de NYC te muestra cómo utilizar las tiras reactivas de fentanilo.Para obtener más información, habla con tu proveedor de atención médica.

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