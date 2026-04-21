Versos de Mujer cruza el charco en defensa de la música típica

Lo que comenzó como una invitación exclusiva para mujeres al Festival Jíbaro de Comerío en el 2017, en la actualidad se desarrolla como una plataforma para enaltecer la presencia de las féminas en la música típica puertorriqueña a través de la agrupación Versos de Mujer.

Ahora, Versos de Mujer sale de gira y se presentará en Connecticut el viernes 24 de abril, a las 7:30 p. m., en el Albertus Magnus College de New Haven.

En aquel entonces la petición fue que trovadoras de la isla hicieran el famoso “pico a pico” de improvisación a cargo únicamente de mujeres en el festival comerieño. El llamado se lo hicieron a la trovadora Lenny Jeannette Adorno, responsable de invitar a otras de sus colegas al escenario musical del centro cultural de Comerío. Ese día ninguna de las trovadoras y músicas imaginó que el encuentro redundaría en el nacimiento de una agrupación que busca visibilidad a las voces y sonidos femeninos en la música típica puertorriqueña.

“En el festival, la costumbre es que el domingo, ese día siempre hacían un pico a pico, pero me llaman que deseaban que fuera todo de mujeres, tanto las trovadoras improvisadoras como los músicos que todas fueran mujeres. Me doy a la tarea de empezar a buscar el talento, para hacer la presentación y consigo a las trovadoras Rosaura Batista, Elsie Mari Díaz, Deborah Rodríguez y otras tantas. Busqué a Maribel Delgado y Aidita Encarnación. La presentación gustó tanto que nosotras decidimos, crear al grupo y así fue que nació Versos de mujer”, contó Adorno al recordar como fue ese primer encuentro de talentosas mujeres.

Desde ese día, Versos de Mujer se ha dedicado a representar la trovadora y música en medio de la décima, aguinaldos, seis e improvisación.

“Ver mujeres hacer música puertorriqueña en un género que es tradicionalmente cultivado por varones es algo diferente y es a la vez refrescante. Nosotras que hemos hecho carreras independientes el poder unirnos para tener la responsabilidad de llevar y representar la figura de la mujer en la música típica puertorriqueña es un orgullo inmenso. Versos de mujer lo que desea es enaltecer la presencia femenina. Hacernos sentir”, destacó la trovadora, Adorno, gestora de crear la agrupación Versos de mujer.

El colectivo es integrado por trovadoras e instrumentistas con amplia trayectoria que ofrecen una propuesta escénica poderosa y cultural. Su misión es dar vida al patrimonio cultural puertorriqueño desde el talento de las mujeres. La agrupación es integrada por Adorno, (trovadora e improvisadora), Maribel Delgado, (cuatrista y arreglista), Aidita Encarnación, (guitarra y voz), Daliz Marie Dávila, (bongó), Deborah Rodríguez, (trovadora e improvisadora), Rosaura Batista, (trovadora), Rocío del Mar Santiago, (congas) y Carmen Rodríguez, (trovadora).

La agrupación ha participado en festivales, eventos culturales y espacios comunitarios en Puerto Rico y ahora en el 2026, cruzarán el charco para ser parte del BoriCorridor Tour que se presenta en diferentes comunidades boricuas del noreste de Estados Unidos. La cita musical de Versos de Mujer será a partir del 24 de abril en Chicago, Boston y New Haven.

“Establecer un grupo de mujeres es un reto enorme porque, aunque la gente piense que los tiempos han cambiado todavía las mujeres tenemos que fajarnos el doble y triple para lograr las cosas en el mundo de la música y que se le respete de la misma manera en que se le respeta a un grupo de hombres o a los hombres músicos. Aún queda camino por andar. Pero reconozco con que este grupo, se han abierto puertas y hay más mujeres en la música”, reveló con entusiasmo Encarnación.

Adorno coincide con Encarnación que conformar grupos femeninos en medio del dominio de los hombres en la música es un reto constante, pero no exclusivo de Puerto Rico, puesto que en los países latinos que se cultiva la décima, la trova y la improvisación la mayoría de los talentos son varones.

“Esto no es solo de Puerto Rico en los mismos países donde se canta la décima el género es dominado por hombres. Desde que empezó la música típica son varias las vertientes en Puerto Rico y el Latinoamérica que han provocado que la mujer no se desarrolle con la misma visibilidad que los hombres. Sin embargo, con este grupo esa presencia femenina ha comenzado a resonar en diferentes escenarios. Ahora vamos a la diáspora y esto nos emociona mucho”, sostuvo la trovadora Adorno.

“La maravilla de este grupo de féminas es que la mayoría escribe, componen e improvisan. Al ellas componer en el espectáculo vamos a combinar sus canciones con temas icónicos cuyas letras son inspiradas en nuestra patria. Esto son mujeres muy talentosas y el espectáculo será de excelencia y con un repertorio que de antemano la diáspora va a disfrutar mucho. Le llevamos a Puerto Rico en canciones", puntualizó Encarnación.

Una vez se presenten en Estados Unidos, la agrupación continuará coordinando las diferentes agendas de sus integrarse para poder llevar la trova y la décima puertorriqueña al ritmo de la armonía femenina.