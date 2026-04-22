Defensores pro trabajadores piden impuestos a multimillonarios en CT ante aumento de costos

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Alrededor de una docena de personas vestidas como Mr. Monopoly pasaron el Día de la Declaración de Impuestos en la oficina del gobernador Ned Lamont, solicitando un sistema tributario más justo mediante la entrega de más de 1,500 postales de residentes de todo el estado.

“Tenemos familias trabajadoras diciendo que están haciendo lo que pueden con lo que tienen [y] que ya no pueden más”, afirmó Norma Martinez-HoSang, directora de Connecticut For All, una coalición estatal de grupos de defensa de la justicia social.

Su organización colaboró en la planificación del evento del miércoles en el Capitolio estatal, donde defensores y dobles de Mr. Monopoly se reunieron para manifestarse. Desde el patio delantero, todos coreaban: “Financien a Connecticut. Impuestos a los ricos”.

Mark Mirko / Connecticut Public Lauren Anderson, propietaria de Possible Futures en New Haven, CT habla durante la conferencia de prensa celebrada el 15 de abril de 2026 en el Capitolio junto a ciudadanos que exigen un código tributario más justo.



Lauren Anderson, propietaria de una pequeña empresa, y quien dirige un espacio comunitario de libros en New Haven llamado Possible Futures, señaló que a los legisladores de Connecticut les apasiona "cortar cintas", pero criticó que ese entusiasmo no se traduce en sus políticas.

“Si todos pagaran la parte que les corresponde, incluidas las corporaciones más grandes y las personas más ricas de Connecticut”, dijo Anderson, “podríamos invertir en los cimientos de los que dependen las pequeñas empresas: esto es, tener trabajadores saludables, comunidades fuertes y clientes que puedan permitirse gastar”.

Alicia Hernandez Strong, maestra de cuarto grado en el distrito escolar público de New Britain, expresó que un impuesto a los multimillonarios ayudaría a financiar servicios estatales y programas escolares amenazados por recortes.

“Si ponemos impuestos a los ricos, entonces podremos garantizar excelentes escuelas para cada menor”, dijo Strong, “no solo para los niños y las familias que pueden permitirse vivir en estos pueblos más adinerados”.

Un informe publicado el miércoles por Americans for Tax Fairness señala que la riqueza de los multimillonarios en Connecticut aumentó un 34% en los últimos 16 meses. Según el informe, los datos presentados son de autoría propia.

Un debate sobre el alivio fiscal

El representante Jason Doucette (D-Manchester), quien preside el caucus de equidad fiscal, señaló que las decisiones políticas de Washington ejercen presión sobre lo que él denominó el "problema de inequidad fiscal" de Connecticut.

“¿Cómo vamos a financiar SNAP y los beneficios públicos que han sido recortados en Washington?”, cuestionó Doucette. “Estamos enfrentando una verdadera crisis, y esto solo va a empeorar”.

El presidente pro tempore del Senado, Martin M. Looney (D-New Haven), y el líder de la mayoría del Senado, Bob Duff (D-Norwalk), afirmaron en una declaración escrita que esto es un problema que los demócratas están abordando en Connecticut.

"Este es el Día de la Declaración de Impuestos más caro en años recientes. Las únicas personas que se benefician son los ricos y los bien conectados”, dijeron. “Aquí en Connecticut, los demócratas estamos haciendo lo contrario. Estamos trabajando para reducir el impuesto sobre las ventas en alimentos, ropa y artículos esenciales, devolviendo así dinero a los bolsillos de las familias de clase media”.

Mark Mirko / Connecticut Public "Estamos enfrentando una verdadera crisis, y esto solo va a empeorar", advirtió el representante estatal de Connecticut, Jason Doucette, durante la manifestación por la reforma fiscal frente al Capitolio Estatal de Connecticut el 15 de abril de 2026.

El presidente del Partido Republicano de Connecticut, Ben Proto, expresó su desacuerdo y señaló que el gobernador Lamont y los demócratas están ignorando el que, a su juicio, es el único problema real del sistema tributario estatal: los impuestos a la propiedad.

"Es el impuesto más regresivo que tenemos. Es el único impuesto que, cuando recibes la factura, tienes que pagarla. “No hay nada que puedas hacer para minimizarlo”, dijo Proto.

Los republicanos de la Cámara presentaron el martes un plan presupuestario de $27.9 mil millones diseñado para aliviar la carga de los impuestos sobre la propiedad, reducir los costos de los hogares, abordar la crisis de financiamiento escolar y proporcionar millones en alivios fiscales.

Strong, la maestra de New Britain, coincidió hasta cierto punto. Según ella, los impuestos a la propiedad son solo parte del problema.

"No podemos depender de ningún tipo de impuesto que afecte a la clase trabajadora", expresó Strong. "Tenemos que enfocarnos en aquellas personas que realmente no se verán afectadas".

Proto expresó su preocupación ante la posibilidad de que gravar a los multimillonarios termine obligándolos a abandonar Connecticut.

“Las personas que claman por impuestos más altos para los multimillonarios terminan pagando impuestos más altos porque los multimillonarios se marchan”, afirmó Proto. “Se llevan los empleos con ellos. Se llevan el crecimiento económico con ellos. Y se llevan los ingresos del estado con ellos”.

Proto citó el caso de Massachusetts y su impuesto a los millonarios, y cómo ha ahuyentado a los residentes adinerados. Según datos del IRS, publicados por The Boston Globe, aunque el número de personas que abandonaron el estado entre 2022 y 2023 fue menor que el año anterior, la pérdida neta total en el ingreso bruto ajustado fue ligeramente superior, por unos $0.3 mil millones.

Se espera que los debates sobre impuestos se extiendan durante las últimas semanas de la sesión legislativa.