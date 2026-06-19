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Space news: Tiny moon explorers, a debate about the expanding universe, and more.

NPR | By Regina G. Barber,
Berly McCoy
Published June 19, 2026 at 5:57 PM EDT

In this space news roundup, Berly McCoy and Regina Barber of NPR's Short Wave talk about tiny autonomous "transformers" that can explore the moon, a debate about the expanding universe, and more.

Copyright 2026 NPR
Regina G. Barber
Regina G. Barber is Short Wave's Scientist in Residence. She contributes original reporting on STEM and guest hosts the show.
Berly McCoy
Kimberly (Berly) McCoy (she/her) is an assistant producer for NPR's science podcast, Short Wave. The podcast tells stories about science and scientists, in all the forms they take.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate