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Flu outbreak tests new Pentagon vaccine policy

NPR | By Pien Huang,
Linah MohammadJanaya Williams
Published June 20, 2026 at 5:43 PM EDT

A flu outbreak at a Texas Air Force Base is fueling debate over the Pentagon's decision to end the military's flu vaccine mandate. Former military health official Jose Sanchez explains the stakes.

Copyright 2026 NPR
Pien Huang
Pien Huang is a health reporter on the Science desk. She was NPR's first Reflect America Fellow, working with shows, desks and podcasts to bring more diverse voices to air and online.
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Linah Mohammad
Prior to joining NPR in 2022, Mohammad was a producer on The Washington Post's daily flagship podcast Post Reports, where her work was recognized by multiple awards. She was honored with a Peabody award for her work on an episode on the life of George Floyd.
Janaya Williams

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate