© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

The Parade of Presidents has been going since 1976. Meet the woman who keeps it going

WUWM 89.7 FM | By Susan Bence
Published July 3, 2026 at 5:19 PM EDT

On the main street of Cuba City, Wisc., there's a Parade of Presidents, with decorative shields for each President, begun as a bicentennial project in 1976. Donna Rogers keeps it all going.

Copyright 2026 WUWM 89.7 FM
Susan Bence
Susan Bence entered broadcasting in an untraditional way. After years of avid public radio listening, Susan returned to school and earned a bachelor's degree in Journalism from the University of Wisconsin Milwaukee. She interned for WUWM News and worked with the Lake Effect team, before being hired full-time as a WUWM News reporter / producer.
See stories by Susan Bence

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate