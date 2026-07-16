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Tiny Desk Radio: Air, Igor Levit, Fito Páez

NPR
Published July 16, 2026 at 12:00 AM EDT
Zayrha Rodriguez

With the buzz of the World Cup final in the air, we celebrate the beautiful game. Host Bobby Carter features music from countries that have won the World Cup in recent years: electronic music artist Air (France), classical pianist Igor Levit (Germany) and rocker Fito Páez (Argentina).

Look for Tiny Desk Radio on your local NPR station.

Air: Tiny Desk Concert

Igor Levit: Tiny Desk Concert

Fito Páez: Tiny Desk Concert

Tiny Desk Radio is produced by Walter Ray Watson and Noah Caldwell. Lars Gotrich is our editor. Suraya Mohamed is our executive producer and Sonali Mehta is the executive director of NPR Music. Neil Tevault is our technical director. Our theme was composed by Kaelin Ellis.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

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