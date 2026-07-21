© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

A Detroit family self-deported to Venezuela. Two weeks later, disaster struck

Michigan Public | By Beenish Ahmed
Published July 21, 2026 at 4:44 AM EDT

A Detroit family of undocumented immigrants self-deported to Venezuela after a parent was detained in the U.S. Two weeks after they landed, two massive earthquakes devastated the area.

Copyright 2026 Michigan Public
Beenish Ahmed
Beenish Ahmed is one of Michigan Radio's Detroit-based reporters. Since 2016, she has been a reporter for WNYC Public Radio in New York and also a freelance journalist. Her stories have appeared on NPR, as well as in The New Yorker, Harper’s, The Atlantic, VICE and The Daily Beast. Additionally, Beenish spent two years in Islamabad, Pakistan, working with the Pulitzer Center on Crisis Reporting, covering the country’s first democratic transition of power as well as Pakistan's education system.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate