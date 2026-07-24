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St. Louis Democratic House primary exposes party rifts over Israel

NPR | By Jason Rosenbaum
Published July 24, 2026 at 5:17 PM EDT

St. Louis Public Radio hosted one of the first media appearances this year between Rep. Wesley Bell and former Congresswoman Cori Bush. The primary race is a rematch of a race Bush lost last year to Bell.

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Jason Rosenbaum
Since entering the world of professional journalism in 2006, Jason Rosenbaum dove head first into the world of politics, policy and even rock and roll music. A graduate of the University of Missouri School of Journalism, Rosenbaum spent more than four years in the Missouri State Capitol writing for the Columbia Daily Tribune, Missouri Lawyers Media and the St. Louis Beacon. Since moving to St. Louis in 2010, Rosenbaum's work appeared in Missouri Lawyers Media, the St. Louis Business Journal and the Riverfront Times' music section. He also served on staff at the St. Louis Beacon as a politics reporter. Rosenbaum lives in Richmond Heights with with his wife Lauren and their two sons.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate