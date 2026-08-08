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Week in Politics: Blanche confirmed as attorney general; Iran-Oman Strait deal stalls

NPR | By Scott Simon,
Ron Elving
Published August 8, 2026 at 7:43 AM EDT

We look at what it took to get Todd Blanche confirmed as U.S. attorney general, as well as the proposed deal between Iran and Oman to control the Strait of Hormuz.

Copyright 2026 NPR
Scott Simon
Scott Simon is the host of Weekend Edition Saturday and is one of the hosts of NPR's morning news podcast Up First.
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Ron Elving
Ron Elving is Senior Editor and Correspondent on the Washington Desk for NPR News, where he is frequently heard as a news analyst and writes regularly for NPR.org.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate