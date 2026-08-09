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Grateful Dead fans tell NPR how the band first hooked them

NPR | By Sarah Robbins,
Rob SchmitzFelix ContrerasAlejandra Marquez Janse
Published August 9, 2026 at 5:27 PM EDT

NPR's Felix Contreras explains why this summer was different than most for Grateful Dead fans around the country, and what Deadheads told him about why they got hooked on the band.

Copyright 2026 NPR
Sarah Robbins
Rob Schmitz
Rob Schmitz is NPR's international correspondent based in Berlin.
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Felix Contreras
Felix Contreras is co-creator and co-host of Alt.Latino, NPR's pioneering radio show and podcast celebrating Latin music and culture since 2010.
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Alejandra Marquez Janse
Alejandra Marquez Janse is an assistant producer for NPR's evening news program All Things Considered.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate