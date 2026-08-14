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Fill in the blank on this week's quiz: Rep. AOC is documenting ____ on Instagram

NPR | By Holly J. Morris
Published August 14, 2026 at 5:01 AM EDT
From left: Pope Leo, someone who is a correct answer, AOC.
Tiziana Fabi/AFP via Getty Images; Theo Wargo/Getty Images; Graeme Sloan/Getty Images
From left: Pope Leo, someone who is a correct answer, AOC.

This week, a secret plane swap that happened last month made the news. Also last month: Taylor Swift got married and England got a new prime minister! Here are with 10 news events from August, aka the present.

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Holly J. Morris
Holly J. Morris works on NPR's Training team.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

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SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

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