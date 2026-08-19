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The country's two largest reservoirs of water are at historic lows

NPR | By Mia Venkat,
Sophia Paliza-CarreAilsa ChangPatrick Jarenwattananon
Published August 19, 2026 at 4:14 PM EDT

NPR's Ailsa Chang speaks with Jack Schmidt, director of the Center for Colorado River Studies at Utah State University, about new record low water levels in two major reservoirs.

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Tags
NPR Climate Change
Mia Venkat
Sophia Paliza-Carre
Ailsa Chang
Ailsa Chang is an award-winning journalist and a host of NPR’s newsmagazine All Things Considered, as well as NPR’s daily news podcast Consider This.
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Patrick Jarenwattananon
Host of NPR Music's A Blog Supreme
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

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