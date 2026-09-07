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How a birthday trip to Africa — and the work of Octavia Butler — led to a picture book

NPR | By Jason Fuller,
Sarah Handel
Published September 7, 2026 at 4:44 PM EDT

A 50th birthday trip to Ghana and Senegal sparked a new picture book called That You Are Here is No Small Thing, which guides children through Black American history.

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Jason Fuller
Sarah Handel
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

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