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1 year later, young conservatives still grapple with Charlie Kirk's death

NPR | By Elena Moore,
Michel Martin
Published September 10, 2026 at 4:40 AM EDT

One year later, Charlie Kirk's death continues to resonate deeply with young conservatives across the country -- including many on the campus of Utah Valley University where he was killed.

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Elena Moore
Elena Moore is a political reporter assigned to NPR’s Washington Desk. She covers breaking news at the White House, Congress and other government agencies for all NPR platforms.
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Michel Martin
Michel Martin is a host of Morning Edition.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate