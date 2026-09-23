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How to understand Trump's national security defense in his press ban

NPR | By Scott Detrow,
Sophia Paliza-CarrePatrick JarenwattananonMichelle Aslam
Published September 23, 2026 at 5:18 PM EDT

NPR's Scott Detrow speaks with Andrew Weissmann, a legal analyst and former federal prosecutor, about the Trump administration's rationale for banning three news outlets from the White House.

Copyright 2026 NPR
Scott Detrow
Scott Detrow is a host of All Things Considered, as well as NPR’s daily news podcast Consider This.
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Sophia Paliza-Carre
Patrick Jarenwattananon
Host of NPR Music's A Blog Supreme
See stories by Patrick Jarenwattananon
Michelle Aslam

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate