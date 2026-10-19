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Election tensions escalate in California as DOJ charges 28 people with voting crimes

NPR | By Jude Joffe-Block
Published October 19, 2026 at 6:10 PM EDT

The Justice Department says it has charged 28 green card-holders for allegedly voting or registering to vote illegally. The DOJ is taking steps that local officials describe as election interference.

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Jude Joffe-Block
Jude Joffe-Block is a reporter at NPR covering how power, politics and influence intersect and how information circulates. Her beat includes the federal government’s unprecedented efforts to link and aggregate data sets on people living in the United States.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate