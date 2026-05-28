¿Recibiste una tarjeta de Medicare de plástico? Es una estafa

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Estafadores envían tarjetas de Medicare de plástico falsas y piden llamar a un número para supuestamente activarlas o verificar la identidad.

El objetivo es obtener dinero o información personal como números de Seguro Social, Medicare o datos bancarios.

Con esos datos pueden robar dinero o cometer fraudes médicos.

Por Jonnathan Pulla

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¿Recibiste una tarjeta de Medicare de plástico donde te piden que llames a un número para activarla? Es una estafa en la que te quieren robar dinero o tu información personal, como números de Seguro Social, número de Medicare o información bancaria, según informaron los medios El Diario de NY (Nueva York) y Tuscaloosa Thread (Alabama). La red de aliados de Factchequeado nos informó de este tipo de estafa.

Medicare, el seguro médico federal para personas de 65 años o más, y algunas con ciertas discapacidades o condiciones médicas, no envía tarjetas de plástico sino de papel y lo hace únicamente a petición del usuario. Además, la última vez que se actualizaron las tarjetas Medicare fue en 2018, tras la decisión de remover los números de Seguro Social de las tarjetas para evitar estafas.

Cómo funciona esta estafa

Las víctimas reciben una tarjeta laminada con acabado brillante y, en ocasiones, pueden incluir un holograma impreso muy convincente. También reciben una carta instruyéndolos a llamar a un número para supuestamente verificar la identidad o activar la tarjeta. Los estafadores pueden llamar utilizando la falsificación del identificador de llamadas para que aparezca un número gubernamental (spoofing) y no despertar sospechas.

El objetivo es conectar con las víctimas y pedirles su información personal. En ocasiones utilizan la presión para obligar a tomar una acción rápida.

Riesgos de compartir información personal

Según explica la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP), esta información puede utilizarse para robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, hacer reclamaciones fraudulentas relacionadas con equipos médicos, kits de pruebas genéticas, suministros médicos o inscripciones engañosas en servicios de cuidados paliativos.

Medicare no envía tarjetas de plástico

La página del Senior Medicare Patrol, organización financiada por el gobierno federal cuya misión, según su página, es “empoderar y ayudar a los beneficiarios de Medicare, sus familias y cuidadores, para prevenir, detectar y denunciar sospechas de fraude, errores y abusos en la atención médica”, recomienda reportar potenciales estafas relacionadas con las tarjetas Medicare si te llaman diciendo que:

-Vas a obtener una tarjeta nueva de plástico.

-La tarjeta de Medicare está cambiando por una tarjeta con chip.

-Necesitas una tarjeta nueva por ser año nuevo.

-Necesitas una tarjeta en blanco y negro.

-Necesitan tu número de Medicare para comprobar si ya recibiste la tarjeta.

-Necesitan que verifiques tu número de Medicare para confirmar que tienes la tarjeta correcta.

Cómo reportar la estafa o el robo de identidad

Puedes reportar sospechas de fraude llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o en línea. También puedes reportar una presunta estafa a la FTC en ReporteFraude.ftc.gov

Puedes reportar el robo de identidad en RobodeIdentidad.gov o llamar al 1-877-438-4338 (opción 2 para atención en español).

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