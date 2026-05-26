¿Qué es el hantavirus y qué sabemos del brote en un crucero?

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Un brote de hantavirus en un crucero de lujo deja, hasta el momento, tres muertos de ocho infectados confirmados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La OMS y países como Cabo Verde, donde primero paró el barco, España, donde evacuaron a todos los pasajeros de la embarcación, y Países Bajos han hecho frente al brote. La organización también apunta que el riesgo de estos casos para la población mundial es “bajo”.



Los 18 estadounidenses que viajaban en el crucero fueron repatriados y se encuentran en unidades de vigilancia sanitaria donde están siendo chequeados y en una cuarentena voluntaria de 42 días, informan los CDC. Según el organismo, los hantavirus se transmiten principalmente por exposición a orina, excremento o saliva de roedores. El organismo recomienda sellar grietas, usar trampas y limpiar de forma segura.

Por Alberto Andreo Sandoval de Factchequeado

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Tres muertos de ocho casos infectados confirmados, dos casos probables y “uno sin estar confirmado se le están realizando más pruebas” es el resultado del brote de hantavirus registrado en un crucero de lujo, según la información más reciente facilitada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo reiteró que el riesgo de contagio para la población mundial es “bajo”.

El barco llegó el lunes 18 de mayo de 2026 al puerto de Róterdam, en los Países Bajos, bandera bajo la que navegaba el crucero, con 25 miembros de la tripulación y dos del personal médico, informa CNN. Todos serán puestos en cuarentena y el barco desinfectado.

En cuanto a los pasajeros, tras la coordinación de la OMS con el gobierno español, todos desembarcaron en un puerto de las españolas Islas Canarias entre altas medidas de control sanitario y ubicados en vuelos de regreso a sus países de origen.

Según la OMS, el navío transportaba a 147 pasajeros y tripulantes de 23 países. Entre ellos había 18 estadounidenses que salieron el 11 de mayo de 2026 de España, según informó el Departamento de Salud en su cuenta de X.

Dos de ellos, informó ese organismo en otro post, viajaron de regreso a Estados Unidos “en las unidades de biocontención del avión por precaución”. Un pasajero presentaba síntomas leves y otro había dado positivo leve en la prueba PCR para la variante de los Andes del hantavirus, especificaron. Esta última habría dado negativo en una segunda PCR según el Ministerio de Sanidad de España. La persona que había dado positivo en la prueba de hantavirus –obtenido antes de su regreso a Estados Unidos– dio negativo en la prueba confirmatoria del PCR realizada en Nebraska el 13 de mayo.

Estas dos personas estaban en el Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes Especiales (RESPTC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Emory en Atlanta, informaron desde el Departamento de Salud de Estados Unidos. Los 16 restantes se encuentran en el RESPCT situado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Nebraska Medicine en Omaha, Nebraska.

El Departamento de Salud, en un comunicado del 10 de mayo de 2026, calificó de “extremadamente bajo” el riesgo del hantavirus en su variante andina para la población estadounidense. El hantavirus, explica, “no suele transmitirse de persona a persona; la transmisión es poco frecuente y se limita a situaciones de contacto cercano”.

Posible contagio en Argentina o Chile antes de embarcar

La OMS cuenta en su último informe del 13 de mayo de 2026 que la hipótesis de trabajo es que “el primer caso contrajo la infección antes de embarcar en el crucero, tras haber estado expuesto al virus en tierra” en Argentina o Chile. “Los datos actuales apuntan a una posterior transmisión de persona a persona a bordo del barco”, añaden.

En su informe del 8 de mayo, la OMS señaló que el primer caso fue considerado como “probable” porque “no se le realizaron pruebas microbiológicas”. Se trató de un hombre adulto que embarcó el 1 de abril de 2026 “tras más de tres meses de viaje por Argentina, Chile y Uruguay”. Falleció el 11 de abril de 2026.

El segundo caso, una mujer adulta “que era contacto estrecho del caso 1, con quien viajó y embarcó, desembarcó en Santa Elena el 24 de abril de 2026 con síntomas gastrointestinales”. Su estado de salud, informan desde la OMS, “se agravó durante un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica) el 25 de abril” y falleció al día siguiente en una clínica de Johannesburgo. “El 4 de mayo se confirmó mediante prueba de PCR que padecía infección por hantavirus”, señalan.

Los CDC recuerdan que la variante de los Andes es “el único tipo de hantavirus del que se ha documentado que se transmite de persona a persona”. Pero, especifican, que es “poco frecuente” ya que la ese tipo de transmisión “suele requerir un contacto cercano y prolongado con una persona sintomática”.

“Esto podría incluir el contacto físico directo, pasar mucho tiempo en espacios cerrados o de proximidad, y la exposición a la saliva, las secreciones respiratorias u otros fluidos corporales de la persona infectada”, aclaran.

Como recogen medios españoles, el crucero atracó hace unas semanas en Ushuaia, en el sur de Argentina, desde donde hizo varios viajes a la Antártida antes de partir hacia las Islas Canarias.

En Argentina se registraron 37 casos de hantavirus en lo que va de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional revisado por Chequeado, medio cofundador de Factchequeado. Añaden que tras la situación en el crucero, el Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego “confirmó en un comunicado que no hay evidencia de contagios en la provincia”.

En su reporte del 13 de mayo, la OMS informa de que está haciendo seguimiento y ubicando “todos los contactos de los casos de hantavirus relacionados con el crucero”.

Esto incluye, añaden, “a los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril; en Praia (Cabo Verde) el 6 de mayo; y en Tenerife (España) los días 10 y 11 de mayo”. Además, “se ha identificado y contactado a los pasajeros que viajaron en vuelos y que podrían haber estado expuestos a casos confirmados posteriormente”.

“Las autoridades sanitarias locales están realizando un seguimiento de los contactos en sus respectivos países”, aseguran.

La OMS considera que el riesgo para la salud pública relacionado con el crucero “es moderado” y, a nivel mundial, “bajo”. El organismo no aclara, hasta el momento, cómo se produjeron los contagios.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Los CDC, encargados del control de enfermedades, informan que los hantavirus “son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte” y se contraen “principalmente” cuando una persona se expone a la orina, excremento y saliva “de roedores como ratas y ratones”. Eso incluye inhalar aire contaminado con el virus.

El virus de los Andes –que es el que ocasionó el brote en el crucero– “es el único tipo de hantavirus que se sabe que se propaga de persona a persona”, señala los CDC, pero precisa que esta propagación ocurre cuando las personas tienen “contacto cercano con la persona enferma”.

Los hantavirus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, e incluso “pueden causar enfermedades graves y la muerte”.

El organismo cifra en 890 casos el total de notificaciones por hantavirus registradas en Estados Unidos a finales de 2023 “desde que se iniciara la vigilancia en 1993”.

En el hemisferio norte, explican, los hantavirus presentes pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus. Especifican que en Estados Unidos “se propaga a través del ratón ciervo”.

Este síndrome, que puede ser mortal, “afecta los pulmones” con síntomas que, por lo general, aparecen entre la primera y la octava semana después del contacto con un roedor infectado.

Los síntomas incluyen:



fatiga

fiebre

dolores musculares, en especial en músculos grandes como los muslos y la espalda.

Además, la mitad de los infectados por hantavirus también pueden sufrir:



dolores de cabeza

mareos

escalofríos

problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal

Alrededor de cuatro a diez días después de la fase inicial pueden aparecer otros síntomas, que incluyen tos y dificultad para respirar.

“Puede que los pacientes sientan presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido”, añaden.

El 38% de las personas que presentan este síndrome podrían morir a causa de la enfermedad, según el organismo.

La fiebre hemorrágica con síndrome renal se da más en Europa y Asia, también puede derivar en enfermedad muy grave y muerte. Sus síntomas, siempre según los CDC, aparecen antes, “generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición” y suelen incluir:



dolores de cabeza intensos

dolor en la espalda y el abdomen

fiebre/escalofríos, náuseas y visión borrosa.

Desde los CDC advierten que “no existe un tratamiento específico” contra la infección por hantavirus.

¿Cómo evitar exponerse?

Los CDC recomiendan:



Evitar la exposición a los roedores y su orina y heces. Esa es “la mejor manera de prevenir la infección".

Sellar agujeros y grietas en su casa o garaje para no permitir que entren roedores en estos espacios.

Instale trampas dentro y fuera de la casa para disminuir la infestación.

Deshacerse de los alimentos fáciles de alcanzar que podrían atraer a los animales.

Si hay ratones o ratas en su casa o alrededor de ella, es importante limpiar de manera segura donde hayan estado.

Evitar tener “roedores mascota” en familias con niños de 5 años o menores, con mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunitario debilitado, “ya que están en mayor riesgo de enfermarse gravemente”. De tenerlos, consultar con un veterinario y hacerles las pruebas necesarias.

* ACTUALIZACIÓN: Esta nota fue actualizada el 12 de mayo de 2026 con información de la OMS, los CDC y el Ministerio de Sanidad de España sobre los casos de hantavirus en el crucero y la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus países y volvió a actualizarse el 18 de mayo para confirmar que el número de fallecidos seguía siendo el mismo y que el riesgo, según la OMS seguía siendo “bajo” para la población mundial.

** Fecha de primera publicación de esta nota: 5 de mayo de 2026.

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