Cómo puede impactar tu voto en las escuelas públicas de tu comunidad

En las elecciones intermedias (midterms, en inglés) del martes 3 de noviembre de 2026 se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. En algunos lugares, también se votará por cargos estatales y locales, entre ellos los integrantes de las juntas escolares.

Las juntas escolares, conocidas en inglés como school boards e integradas usualmente entre 3 y 7 personas, son los órganos de gobierno local encargados de dirigir los sistemas de escuelas públicas de un distrito escolar.

Sus miembros deciden en qué se destina el presupuesto que reciben para el distrito escolar, qué libros se aprueban o se vetan, qué tanto se apoya a los estudiantes hijos de familias inmigrantes, qué tanto peso se le da a la enseñanza del inglés como segunda lengua o quién dirigirá el distrito escolar.

En Estados Unidos existen 13,318 distritos escolares, según datos del ciclo escolar de 2022-2023 —los más recientes— del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES, por sus siglas en inglés), y más de 82,423 miembros de juntas escolares, de acuerdo con un estudio de Ballotpedia en 2023. De estos, más del 97% llegaron al cargo mediante elecciones locales. En una muestra de más de 5,400 elecciones de juntas escolares, alrededor del 53% no tuvo oposición, segúnBallotpedia.

¿Qué decisiones de las juntas escolares pueden afectar a estudiantes hispanos y de familias migrantes?

Las políticas migratorias se definen principalmente en el ámbito federal, pero las juntas escolares locales pueden influir en la forma en que los distritos atienden a los estudiantes de familias inmigrantes.

Sus atribuciones varían según las leyes de cada estado, pero en general:

Aprueban presupuestos o planes de personal que incluyan intérpretes, traductores y enlaces comunitarios.

Asignan recursos a programas para estudiantes que están aprendiendo inglés.

Financian consejeros, trabajadores sociales y otros servicios de apoyo.

Aprueban protocolos internos para responder a visitas, solicitudes de información u órdenes presentadas por agentes migratorios.

Adoptan o revisan políticas sobre currículo, materiales educativos y libros disponibles en las bibliotecas escolares.

Establecen prioridades relacionadas con la participación de las familias y la comunicación entre el distrito y la comunidad.

Algunas de estas decisiones están limitadas por obligaciones legales. Por ejemplo, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles exige que las escuelas ayuden a los estudiantes que enfrentan barreras lingüísticas y que comuniquen la información escolar importante a los padres con dominio limitado del inglés en un idioma que puedan comprender.

La elección de una persona no garantiza por sí sola que una política sea aprobada, las decisiones dependen de los votos de la mayoría, las leyes estatales y federales y, en muchos casos, de las recomendaciones del superintendente.

Un superintendente es la persona que dirige la administración diaria de un distrito escolar. Es contratado y supervisado por la junta escolar, implementa las políticas aprobadas por la junta, administra escuelas, personal, presupuesto y programas educativos, presenta recomendaciones sobre contratación, currículo, seguridad y recursos.

Casi 30% de los estudiantes de escuelas públicas es hispano, pero está subrepresentado

Las últimas estadísticas del NCES publicadas en mayo de 2026 indican que había 49.4 millones de niños desde preescolar hasta preparatoria (grado 12) en escuelas públicas en Estados Unidos para el ciclo 2024. Casi 3 de cada 10 eran hispanos o latinos.

Entre el otoño de 2012 y el otoño de 2022, según los datos más recientes, los estudiantes hispanos en las escuelas públicas aumentaron del 24 al 29%, mientras que los estudiantes blancos en las escuelas públicas disminuyeron del 51 al 44%, y los estudiantes negros disminuyeron del 16 al 15%.

Sin embargo, lLa mayoría de los integrantes de las juntas escolares son blancos no hispanos, señala un estudio publicado en 2025 por el Instituto Thomas B. Fordham y The Wallace Foundation. S, según esa publicación, el 87% de quienes integran estos órganos se identifica como blanco no hispano y solo el 4% como hispano, en un contexto en el que los estudiantes blancos representan 44% del alumnado de escuelas públicas y los estudiantes hispanos 29%.

pero en una proporción mayor a la cantidad de estudiantes blancos.

El estudio también indica que solo el 4% de los miembros de estas juntas se identificó como hispano y 87% como blanco no hispano.

California y Texas concentran la mayor cantidad de estudiantes hispanos, de acuerdo con los últimos datos públicos del NCES de 2022. Les seguían Florida, Nueva York y Arizona.

Nuevo México tenía alrededor de 200,000 estudiantes hispanos en ese mismo año. Aunque la cifra era menor que en los estados anteriores, representaban 63.4% del total de estudiantes, la proporción más alta del país.

Casos que muestran por qué importa el voto y la composición de las juntas

escolares

— Carolina del Norte: la representación latina y temas llegan a las juntas escolares

Un reportaje de Enlace Latino NC, medio aliado de Factchequeado, documentó la presencia de mujeres latinas en las juntas escolares de Durham y Charlotte-Mecklenburg y los asuntos que llevaron a las conversaciones públicas.

En el distrito de Durham Public Schools, Emily Chávez fue electa en 2022 y se sumó a Alexandra Valladares, quien integraba la junta desde 2020. En el momento del reportaje, ellas ocupaban 2 de los 7 puestos, es decir, cerca del 29% de una junta perteneciente a un distrito donde el 34% del alumnado era latino.

Valladares señaló problemas en el distrito, como la falta de comunicación bilingüe, las disparidades en la disciplina y las dificultades que algunos estudiantes latinos estaban enfrentando para acceder a clases avanzadas. Durante su gestión en la junta escolar se ampliaron los programas Bachillerato Internacional (fundado por una organización educativa global sin fines de lucro con sede en Ginebra, Suiza, que ofrece programas académicos bilingües para niños y jóvenes de 3 a 19 años) y Dual Language Immersion (inmersión bilingüe, dirigido a estudiantes que dominan un idioma que no es el inglés y aprenden en ambos idiomas).

Según el reportaje, Valladares organizó dos foros con padres y estudiantes, en los que participó el superintendente, después de recibir denuncias sobre un alguacil asignado a Riverside High School que estaba amenazando a estudiantes indocumentados. Según su testimonio, el proceso terminó con la remoción de ese agente policial.

En Charlotte-Mecklenburg Schools, Liz Monterrey fue elegida en 2023 y se convirtió en la primera latina en integrar la junta del distrito. En ese momento, alrededor del 31% del alumnado de CMS era hispano o latino.

Monterrey destacó en ese momento la necesidad de contar con maestros y personal multilingüe, mejorar la participación de las familias y atender problemas como el rendimiento académico y el ausentismo crónico entre los estudiantes latinos. De acuerdo con el reportaje, su elección aumentó la representación de una comunidad que constituye una parte importante del alumnado, aunque cualquier cambio de política sigue requiriendo el respaldo de la junta.

— Florida: las controversias escolares aumentaron durante la pandemia por la competencia electoral en algunos distritos

Un análisis de Brookings Institution publicado en 2026 estudió las elecciones de juntas escolares de Florida entre 2014 y 2024.

Los investigadores encontraron que la participación electoral se mantuvo relativamente estable antes, durante y después de la pandemia.

El cambio más notable apareció en las zonas políticamente mixtas: en esos distritos, la proporción de elecciones con al menos 2 candidatos pasó del 68% en 2018 al 88% en 2022 y se mantuvo en el 83% en 2024.

El periodo estuvo marcado por conflictos sobre la reapertura de las escuelas, el uso de mascarillas, el currículo, la teoría crítica de la raza, los libros escolares y las políticas relacionadas con género y sexualidad.

El análisis muestra que estos desacuerdos pueden animar a más candidatos a competir por los puestos de las juntas, especialmente en comunidades políticamente divididas.

— Texas: en el Distrito Escolar de Abilene se revocó la prohibición del libro de una autora latina

El libro I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, de Erika L. Sánchez, una novela sobre una una adolescente mexicoestadounidense hija de inmigrantes mexicanos, fue uno de los 27 libros impugnados en 2025en el distrito por Tammy Fogle, dirigente local de Moms for Liberty. Durante la revisión, una integrante del Consejo Asesor de la Biblioteca Escolar (SLAC, por sus siglas en inglés) defendió que el libro refleja experiencias poco representadas en las bibliotecas escolares.

El School Library Advisory Council, un consejo formado para revisar los libros cuestionados, recomendó conservarlo. El 8 de diciembre de 2025, la Junta Escolar de Abilene aprobó las recomendaciones sobre retirar, reclasificar o devolver los títulos impugnados y decidió conservar el libro I Am Not Your Perfect Mexican Daughter.

Fogle, la persona que presentó la impugnación, apeló, pero el 8 de enero de 2026, la junta rechazó esa apelación por 5 votos contra 1 y decidió que el libro seguirá disponible.

En Factchqueado te hemos contado antes sobre la prohibición de libros en escuelas del país escritos por autores latinoamericanos o de ascendencia latina.

¿Qué tomar en cuenta antes de elegir a un miembro de la junta escolar?

El Center For American Progress, un instituto de investigación independiente y no partidista, indica que hay grupos nacionales en Estados Unidos que están utilizando las juntas escolares para impulsar sus agendas, como posicionar sus candidatos, imponer la prohibición de libros y restringir los derechos LGBTQ+, mientras descuidan la escasez de profesores y otras necesidades educativas,

Desde Factchequeado te recomendamos que antes de votar, revises los candidatos y analizar:

La experiencia educativa y profesional de las personas candidatas.

Sus posiciones sobre presupuesto, disciplina, currículo y desempeño académico.

Sus propuestas para estudiantes que están aprendiendo inglés.

Sus planes para comunicarse con las familias. Si eres una familia hispanoparlante, pon atención en sus propuestas.

La manera en que supervisarán y harían rendir cuentas al superintendente.

Si la contienda tiene más de una persona candidata o no tiene opositor.



Entérate quién es quién de los candidatos para las juntas escolares.

Empieza buscando en el distrito escolar que te corresponde: entrar al sitio web busca palabras, como “school board”, “board meetings” o “election”; muchas veces hay una sección con la lista oficial de las candidaturas, biografías breves o enlaces a foros y debates. Busca en la prensa y medios locales de papel, digitales, radio o televisión donde se suelen publicar los perfiles de las candidaturas o notas donde mencionen sus propuestas. Grupos como la League of Women Voters y organizaciones educativas sin fines de lucro organizan foros y paneles con candidaturas que muchas veces son transmitidos en línea o grabados. Ahí puedes escuchar sus prioridades, hacer preguntas y ver cómo responden a temas concretos, como financiamiento, disciplina, etcétera. Si ya sabes el nombre o los nombres de los candidatos, entra a su página oficial en internet y revisa qué dicen ellos de sus propuestas y cuál ha sido su trayectoria.

En algunos lugares, como en San Francisco, California, incluso hay materiales específicos en español para padres sobre cómo votar en elecciones de la Junta de Educación, con instrucciones detalladas sobre quién puede votar, cómo registrarse y cómo recibir la boleta.

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