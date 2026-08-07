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PBS News Hour

August 7, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 162 | 57m 46s

August 7, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 08/06/26 | Expires: 09/06/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:10
American Masters
American Pachuco: The Legend of Luis Valdez
Discover filmmaker and playwright Luis Valdez, a founding figure of the Chicano Movement.
Preview: S40 E6 | 2:10
Watch 0:30
Made With Love
Season 1 Preview
Meet gifted artisans who pour passion and skill into timeless products made with love.
Preview: S1 | 0:30
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:20
POV
Behind the Lens: Remake
Behind the Lens interview with Remake director Ross McElwee.
Clip: S39 E6 | 1:20
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 0:54
POV
Behind the Lens: Arrest the Midwife
Behind the Lens interview with Arrest the Midwife director Elaine Epstein.
Clip: S39 E5 | 0:54
Watch 3:48
Great Performances
Sir Bryn Terfel performs "If I Were a Rich Man"
Sir Bryn Terfel performs "If I Were a Rich Man" with the Vienna Philharmonic.
Clip: S53 E25 | 3:48
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 1:27
American Masters
How Mary Oliver met her life partner, Molly Malone Cook
Mary Oliver met her life partner, photographer Molly Malone Cook, at Steepletop.
Clip: S40 E5 | 1:27
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