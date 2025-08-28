Defensores exigen acción a legisladores de CT tras anuncio de arrestos en un operativo de ICE

Read in English

Cerca de 100 miembros de la comunidad se resguardaron de la lluvia bajo una cubierta de paraguas en el Tribunal Superior de Danbury, clamando a una voz "que ICE se vaya de Connecticut ya".

Defensores de Greater Danbury Unites for Immigrants exigieron acción de los legisladores estatales luego de que varias ciudades de Connecticut hubieran experimentado una mayor presencia de agentes federales de inmigración.

La manifestación se produjo a menos de dos minutos del mismo lugar donde, a principios del mes, se congregaron decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a dos personas en los escalones del tribunal de Danbury.

Mark Mirko / Connecticut Public Bajo una incesante lluvia, aquellos que se manifestaban contra los recientes arrestos de ICE escuchaban al orador Juan Fonseca Tapia (en primer plano): "Es hora de que los líderes tengan agallas, se armen de valor, se levanten y tomen medidas. Cuanto más esperen, más fuertes se volverán estos grupos fascistas. Se nos está acabando el tiempo".

En un comunicado publicado el miércoles, funcionarios de ICE en Boston confirmaron que, este mes, la agencia detuvo a 65 personas en Connecticut en un periodo de 4 días.

"El estado de Connecticut es un lugar más seguro gracias al arduo trabajo y la determinación de los hombres y mujeres de ICE y nuestros colegas federales", dijo Patricia H. Hyde, directora interina de la oficina de campo de ICE en Boston. La directora además señaló que muchos de los arrestados tenían "antecedentes penales considerables".

Según los agentes federales, 29 de las personas arrestadas durante el operativo, denominado "Operation Broken Trust", habían sido acusadas o condenadas por delitos graves como secuestro, agresión, delitos relacionados con drogas, violaciones de la ley de armas y delitos sexuales. Otros tenían antecedentes penales en sus países de origen o fueron identificados como miembros de pandillas, según indicaron agentes de ICE.

Los familiares de una de las personas interceptadas se dirigieron al público durante la manifestación en Danbury.

La semana pasada, Edwin Andres Calva-Guaman fue detenido por ICE en el Tribunal Superior de Danbury, relató su hermana, Monica Apolinario.

Durante la manifestación, Apolinario se expresa frente a la multitud, acompañada de su hijo –y sobrino de Calva-Guaman– Axel, de 3 años, de pie junto a ella.

"El abogado [de Calva-Guaman] le dijo que fuera al Tribunal Superior de Danbury porque supuestamente tenía una cita en la corte. Me presenté en la corte para preguntar por qué tenía que asistir, pero en realidad, no tenía una cita en la corte. No sabemos por qué lo citaron ni a dónde se lo llevaron", dijo Apolinario. "Solo vine [a la manifestación] para informar a la gente, para que todos los que tienen cita en la corte sean cautelosos con la inmigración".

Mark Mirko / Connecticut Public Más de un centenar de manifestantes se reunieron en Danbury luego de que, a principios del mes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se congregaran para detener a dos personas en los escalones del tribunal de Danbury. Agentes de ICE en Boston habían confirmado ese mismo día que la agencia había detenido a 65 personas en Connecticut este mes, dentro de un periodo de cuatro días.

A su lado estaba Jossie Gutiérrez, quien es novia de Calva-Guaman desde hace tres años. Entre lágrimas, Gutiérrez dijo que Calva-Guaman es quien mantiene a su hermana, sus sobrinos y su madre, que está en su país natal, Ecuador.

"Su madre está desconsolada, llorando porque no sabe dónde está su hijo. No sabemos nada, nada, dónde está, cómo está...", reclamó Gutiérrez. "Por desgracia, su sobrino, que era como su hermano, fue asesinado porque lo deportaron a su país de origen. Llegó a su país de origen solo para que lo mataran. Eso es lo que no queremos que le pase [a Calva-Guaman], así que, por favor, unámonos y alcemos nuestras voces para darle fin a esto".

En declaraciones oficiales sobre el Operation Broken Trust, los agentes de ICE indicaron que "los antecedentes penales de Calva-Guaman incluyen una condena por hurto y arresto por violencia doméstica, agresión en tercer grado y alteración a la paz".

Según el listado de casos pendientes en el sitio web de la Rama Judicial del estado de Connecticut, Calva-Guaman está en espera de resolución por ocho delitos menores, incluidos dos cargos de agresión en tercer grado, un cargo de hurto en quinto grado y un cargo de alteración a la paz en segundo grado. También está esperando resolución por dos delitos graves de clase D por violación de una orden de protección.

Todas las ofensas tuvieron lugar el año pasado. Calva-Guaman se declaró inocente de todos los cargos y tiene una cita en corte programada para diciembre.

'¿Están listos para luchar?'

El senador Richard Blumenthal fue recibido con críticas al hablar en la manifestación en Danbury el miércoles.

Después de presentarlo al público, el organizador y cofundador de Greater Danbury Unites for Immigrants, Juan Fonseca Tapia, habló con el senador Richard Blumenthal directamente.

"Sabemos que usted condenó a esta administración fascista y el terror que se ha sembrado en nuestra comunidad", dijo Fonseca Tapia. "Lo sabemos. Pero en nombre de mi comunidad, le pregunto, ¿qué va a hacer para mantener a nuestras familias a salvo?"

El senador Blumenthal respondió preguntando al público si estaban listos para luchar, y varios en la multitud contestaron, "¿Lo estás tú?"

Blumenthal afirmó que estaba listo.

Mark Mirko / Connecticut Public Mónica Apolinario carga a su hijo Axel, de 3 años, mientras el senador hace frente a críticas de la multitud de manifestantes tras haberles preguntado si estaban listos para luchar y varios responder, "¿Lo estás tú?" El hermano de Apolinario, Edwin Andres Calva-Guaman, fue detenido por ICE la semana pasada en el Tribunal Superior de Danbury.

"No puedo ordenar nada ahora mismo", contestó Blumenthal. "Entiendan, soy parte de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, pero puedo iniciar una investigación que revele quién debe rendir cuentas, y así lo haré".

En respuesta al repunte en la actividad de ICE, Greater Danbury Unites for Immigrants ha organizado una petición con exigencias para los funcionarios electos del estado. Carolina Bortolleto, quien forma parte del grupo comunitario, dijo que ella y otros defensores están instando a los legisladores a tomar medidas en una sesión especial. Actualmente, no queda claro si la legislatura de Connecticut volverá a reunirse para una sesión especial este otoño.

Según la petición, el grupo solicita al gobernador. Ned Lamont y a la legislatura que refuercen la Ley Trust de Connecticut, un estatuto que limita la forma en que las fuerzas de orden público locales pueden cooperar con los agentes federales de inmigración.

Los cambios a la Ley Trust aprobados a principios de este año, y que entrarán en vigor en otoño, amplían los delitos que justifican la cooperación con los agentes federales de inmigración, pero también permiten a los residentes iniciar una demanda contra los departamentos de policía municipales que infrinjan la ley.

Hyde, de la oficina de campo de ICE en Boston, criticó la ley en su comunicado.

"Las leyes santuario, como la Ley Trust en Connecticut, solo ponen en peligro a las comunidades que dicen proteger", dijo Hyde, y añadió que dicha ley obliga a las fuerzas del orden público a liberar a las personas "de vuelta en las mismas comunidades que ya han victimizado".

Respuesta a preocupaciones de los defensores

Aunque la Ley Trust ya impide que las fuerzas de orden público estatales y locales ayuden a ICE, excepto en casos de delitos graves, la petición de los defensores de Danbury busca limitar aún más el intercambio de información personal entre las agencias públicas y los agentes federales de inmigración. La ley también prohíbe que la Guardia Nacional de Connecticut participe en operativos de control federal de inmigración, una táctica utilizada recientemente en Los Ángeles.

Sin embargo, la Ley Trust no prohíbe que los agentes federales de inmigración detengan a personas dentro de los tribunales –un cambio propuesto por los defensores durante la sesión legislativa de primavera. Los peticionarios también quieren que los legisladores prohíban los arrestos de ICE en los tribunales, incluso mientras las personas entran y salen del tribunal, como en los casos vistos en el estado, con los arrestos recientes en el condado de Fairfield.

Mark Mirko / Connecticut Public Varios vehículos pasaron cerca de la protesta frente al Tribunal Superior de Danbury tocando la bocina en apoyo a la manifestación organizada a raíz de los informes de que 65 personas habían sido detenidas este mes por ICE en Connecticut durante un periodo de cuatro días.

La petición también pide a los funcionarios de la ciudad de Danbury que impidan que las fuerzas de orden público locales ayuden a ICE de formas tales como usar propiedad municipal sin una orden judicial, crear perímetros de tráfico y compartir grabaciones de seguridad.

Además, pide a los funcionarios de la ciudad que se aseguren de que las escuelas locales organicen talleres de preparación familiar. Aunque el estado de Connecticut publicó a finales de enero unas directrices para las escuelas públicas K-12 sobre actividades relacionadas con la inmigración, los defensores de inmigrantes también han instado a la ciudad de Danbury a crear un plan de respuesta para cuando se denuncie la presencia de ICE fuera de zonas escolares y hospitales.

Estas exigencias se producen en un momento en que la ciudad de Danbury y varias ciudades en el condado de Fairfield se han visto inundadas de agentes de ICE en las últimas semanas.

Presencia de ICE en Danbury y sus alrededores

Según Carolina Bortolleto, la presencia de ICE ha sido una constante cada semana en la ciudad de Danbury a lo largo de dos meses.

El sábado 2 de agosto, el grupo levantó la alarma de que agentes de ICE se estaban disfrazando de obreros de construcción para llevar a cabo sus operativos justo al otro lado de la frontera estatal entre Danbury, Connecticut, y Brewster, Nueva York.

Luego, el jueves 14 de agosto, Bortolleto dijo que decenas de agentes de ICE se reunieron en el Tribunal de Danbury y detuvieron a dos personas en las escalinatas de la corte.

Un video del incidente muestra a un presunto agente de ICE sacando un Taser luego de que se agudizara una confrontación entre defensores y agentes de ICE en el estacionamiento. Al solicitarle el nombre y número de placa del individuo vestido de camisa verde, jeans y un cubre cara, este mostró brevemente lo que parecía ser una placa que llevaba en sus pantalones.

Arrestos de ICE en el Tribunal de Stamford

En Stamford, se observaron agentes federales deteniendo a dos hombres dentro del tribunal estatal el lunes 11 de agosto.

Según Rhonda Hebert, portavoz de la Rama Judicial de Connecticut, los oficiales de seguridad pública no deben impedir ni ayudar a ICE a realizar arrestos en el tribunal en virtud de la Ley Trust. No obstante, David Michel, un exrepresentante estatal de Connecticut, dijo que antes se pensaba que los arrestos solo ocurrían fuera del edificio del tribunal en Stamford.

Los residentes de Stamford y Norwalk organizaron una manifestación unos días después para protestar contra los recientes arrestos de ICE en sus comunidades.

Luego, Corey Paris, representante estatal demócrata por Stamford, comenzó a recibir amenazas de muerte durante el fin de semana, luego de que la cuenta oficial de ICE en la red social X compartiera una publicación criticando a Paris por compartir información en línea sobre una mayor presencia de los agentes federales de ICE en su distrito electoral.

El 19 de agosto, Caroline Simmons, alcaldesa de Stamford, y Timothy Shaw, jefe de policía, emitieron un comunicado conjunto por escrito sobre el aumento de la actividad de ICE.

El comunicado leía: "La ciudad de Stamford es una comunidad acogedora e inclusiva, y la actividad reciente de los agentes de ICE no se alinea con nuestro compromiso de garantizar que todos los residentes sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio o antecedentes. Según la ley estatal, el Departamento de Policía de Stamford opera en pleno cumplimiento de la Ley Trust de Connecticut, la cual define y limita la cooperación entre las fuerzas de orden público locales y los agentes federales de inmigración. El Departamento de Policía de Stamford no asiste a ICE, excepto en casos que involucren delitos graves".

Condenan actividad de ICE en Norwalk

Los funcionarios de Norwalk también se han pronunciado en contra de la actividad de ICE que se ha percibido recientemente en su ciudad.

Según una declaración del alcalde Rilling, el jefe de policía de Norwalk y el Consejo Municipal, los agentes de ICE usaron el estacionamiento del Departamento de Policía de Norwalk el jueves 14 de agosto y el viernes 15 de agosto sin autorización previa ni consentimiento. El comunicado dice que los agentes del Departamento de Policía pidieron a los agentes de ICE que abandonaran el estacionamiento en ambas ocasiones.

El alcalde Harry Rilling condenó estas acciones en una conferencia de prensa el viernes 15 de agosto

"Primero, queremos dejar en claro que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no estaba invitado a Norwalk. No los invitamos a usar ninguna instalación en la ciudad de Norwalk, incluido el estacionamiento del Departamento de Policía, lo que nos pareció bastante inapropiado", dijo Rilling en la conferencia de prensa.

Más funcionarios electos de CT alzan su voz

Matt Blumenthal, representante estatal de Stamford, recurrió a las redes sociales el sábado 16 de agosto para decir que "ICE está completamente fuera de control en Connecticut".

En un video, Blumenthal habló sobre el incidente en el tribunal de Stamford y la presencia de ICE en Norwalk.

"Estas tácticas de intimidación violentas, ilegales y, francamente, poco profesionales por parte de ICE son contraproducentes para la administración de justicia y la seguridad pública", denunció Blumenthal.

En un comunicado, los agentes de ICE dijeron que habían realizado arrestos este mes como parte del operativo de cuatro días en Connecticut, "después de que las jurisdicciones locales se negaran a acatar las órdenes de retención migratoria para que entregaran a los delincuentes, por lo que los oficiales y agentes de ICE se vieron obligados a realizar arrestos en la libre comunidad en Connecticut".

Blumenthal señaló que existen otras formas en que los agentes federales de inmigración pueden hacer su trabajo.

"Si ICE quiere detener a personas que considera peligrosas y que están en nuestros tribunales, la solución es sencilla: Consigue una maldita orden judicial", precisó Blumenthal.

Blumenthal dijo que él y sus colegas están "investigando mecanismos para que el estado reafirme el control sobre sus tribunales, incluso impidiendo la entrada de las autoridades federales de inmigración si no tienen una orden judicial para realizar arrestos".

El gobernador Ned Lamont condenó a los agentes federales de inmigración el martes 19 de agosto por llevar a cabo sus operativos y arrestos en los tribunales locales, diciendo que suponía una amenaza para la seguridad pública. Estas declaraciones se hicieron en una carta enviada a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

"Cuando el gobierno federal hace arrestos en los tribunales estatales, es más difícil para los fiscales, defensores públicos, policías y jueces hacer su trabajo", escribió Lamont. "Estas medidas generan temor entre los residentes de Connecticut, incluidos testigos, víctimas y familias, a acudir a los tribunales o contactar a la policía para denunciar actividades delictivas".

Cansados de la esperanza y las oraciones

Después de la manifestación, un defensor identificado como Ixmucane se subió a la acera para ondear un cartel de personas que supuestamente murieron en custodia de ICE frente a los autos que pasaban.

Ixmucane, nacida y criada en Guatemala, se abstuvo de compartir su apellido y ciudad natal por preocupación por su seguridad personal.

"Quiero que los funcionarios electos salgan de su zona de confort y se den cuenta de que nos están representando a todos como comunidad", dijo.

Ixmucane explicó que quiere responsabilizar tanto a los funcionarios electos de Connecticut como a los defensores que asisten a estas manifestaciones.

"No quiero hablar de esperanza. No quiero hablar de oraciones. Estoy cansada de esas dos palabras", expresó Ixmucane. "Quiero acciones".

Esta historia ha sido actualizada con declaraciones de ICE y comentarios obtenidos durante la manifestación.