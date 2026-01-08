© 2026 Connecticut Public

Congress searches for a path to renew expired Affordable Care Act subsidies

By Sam Gringlas
Published January 8, 2026 at 4:13 PM EST

The House was poised Thursday to renew enhanced subsidies for Affordable Care Act marketplace plans that expired last year. But the push to renew the subsidies faces an uncertain path in the Senate.

Copyright 2026 NPR
Sam Gringlas
Sam Gringlas is a journalist at NPR's All Things Considered. In 2020, he helped cover the presidential election with NPR's Washington Desk and has also reported for NPR's business desk covering the workforce. He's produced and reported with NPR from across the country, as well as China and Mexico, covering topics like politics, trade, the environment, immigration and breaking news. He started as an intern at All Things Considered after graduating with a public policy degree from the University of Michigan, where he was the managing news editor at The Michigan Daily. He's a native Michigander.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

