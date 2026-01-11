El Wadsworth presenta relatos personales sobre el atraco bancario multimillonario en Hartford

Read in English

En 1983, nacionalistas puertorriqueños en Connecticut llevaron a cabo un atraco de $7 millones a una sucursal de Wells Fargo en West Hartford. Eran parte de un movimiento que reclamaba la independencia para el territorio estadounidense de Puerto Rico.

Ahora, más de 40 años después, una cineasta de la isla presenta su nueva exposición en Hartford, que reexamina el infame atraco de Águila Blanca. En ese momento, fue el más grande en la historia de EE. UU., equivalente a unos $23 millones en 2025.

El cortometraje “Un montón de silencios” es una mezcla de testimonios, imágenes de archivo y video, centrada en el principal ladrón y héroe popular, Víctor Gerena, y su madre, Gloria Gerena.

Víctor, empleado de Wells Fargo en aquel entonces, supuestamente hizo uso de información privilegiada para incautar los millones, atando a sus dos compañeros, inyectándolos con una sustancia desconocida y amenazándolos con un arma.

La cineasta Sofía Gallisá Muriente se basó en el testimonio de Juan Segarra Palmer, uno de los participantes hallados culpables del atraco, y en entrevistas recientes con miembros de la comunidad independentista.

“Siento que, cuando hablamos de la historia de los movimientos de resistencia y de estos enfrentamientos con un Estado, se tiende a presentar a los activistas independentistas y movimientos de resistencia como víctimas”, recalcó Gallisá Muriente, “como receptores casi pasivos de esa violencia estatal”.

Pero dice que este movimiento tuvo mucho éxito, en parte, porque los puertorriqueños en Hartford que simpatizaban con la causa eligieron guardar silencio.

Una conexión personal

Defining Studios / Wadsworth Atheneum Museum of Art La artista y cineasta puertorriqueña Sofía Gallisá Muriente se dirige al público durante la inauguración de su exposición Sofía Gallisá Muriente / MATRIX 197 en el Wadsworth Atheneum Museum of Art en Hartford, CT, el 4 de septiembre de 2025.

Gallisá Muriente optó por enfocarse en la relación entre Gloria y Víctor como madre e hijo, decisión que refleja cómo surgió la obra en primer lugar. La narración a lo largo de la película provino de la transcripción de una entrevista que le hiciera su difunto padre, Carlos Gallisá, al participante condenado Segarra Palmer.

“Mi padre no era historiador, pero estaba muy interesado en la historia y en crear narrativas alternativas, enseñar, escribir y debatir”, relató Gallisá Muriente.

Carlos Gallisá ocupó un escaño en la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño y luego se unió al Partido Socialista Puertorriqueño, pero fue su hija quien lo motivó a dialogar con revolucionarios a favor de la independencia para sus escritos.

“Realmente lo presioné mucho para que entrevistara a personas o escribiera más sobre la historia de la lucha revolucionaria armada y clandestina en Puerto Rico. Siento que es una parte de nuestra historia poco conocida para personas ajenas a los círculos independentistas o para quienes no crecieron en familias donde se hablara de esto, como yo”, dijo.

Gallisá Muriente expresó sentirse privilegiada por el acceso que tuvo a muchas historias: “Sé que ese no es el caso para la mayoría de los puertorriqueños”.

Cuando el Wadsworth la contactó para dialogar sobre su serie de exposiciones MATRIX, dedicada a artistas contemporáneos, Gallisá Muriente respondió que tenía una transcripción de la conversación entre su padre y Segarra Palmer, que podía convertirse en una película. Rápidamente recibió luz verde.

Y a medida que el cortometraje empezó a tomar forma, Gallisá Muriente decidió volver a grabar la conversación con voces femeninas.

Jessica Smolinski / Wadsworth Atheneum Museum of Art En una pantalla colgante, se proyecta “Un montón de silencios”, la nueva película experimental de Gallisá Muriente que explora el legado de Víctor Gerena, originario de Hartford, y su madre Gloria. A la derecha, una caja de luz ilumina tiras de película reveladas sobre hojas de tabaco procedentes de una granja en Enfield, CT, y de plantas del lugar donde se encontraba el antiguo complejo de vivienda pública Charter Oak en Hartford— donde Víctor y Gloria solían vivir.

“Desde el principio supe con certeza que esto no podía ser meramente una historia heroica del atraco bancario, protagonizada por un montón de hombres”, señaló. “También debía ser un proceso que me ayudara a encontrar formas de dar mayor visibilidad a la historia de Gloria y marcar mi propia presencia como mujer, cineasta e hija de uno de los hombres relacionados con el suceso”.

Gallisá Muriente había conocido a Gloria Gerena más de una década antes, ya que el padre de ella tuvo la oportunidad de presentar su libro de historia puertorriqueña recién publicado, “Desde Lares”, en diferentes centros culturales de Connecticut.

“En 2009, cuando fui a Hartford con mi padre, siempre recuerdo cómo hablaba de ella, con tanta estima y respeto. No solo como la madre de Víctor Gerena, sino como esta líder y organizadora comunitaria que realmente había sufrido mucha persecución por parte del FBI debido a lo que su hijo había hecho”, expresó Gallisá Muriente, “pero que también tenía antecedentes mucho más extensos y prolíficos de participación en las luchas comunitarias en Hartford”.

Gloria fue trabajadora social y defensora de la educación bilingüe hasta su fallecimiento en 2022.

Jessica Smolinski / Wadsworth Atheneum Museum of Art Iluminada por un foco rojo, la obra de Muriente, “Día de reyes en Bedford Street, 1985”, apropia la imagen de unos niños de Hartford recibiendo juguetes por parte de miembros de Los Macheteros en enero de 1985. Los juguetes fueron pagados con parte del dinero que Víctor Gerena robó de una sucursal de Wells Fargo en West Hartford, en 1983.

Cuatro décadas después del atraco, su hijo, Víctor, aún no ha sido encontrado. Esto a pesar de que él pasó más de tres décadas en la lista de los más buscados del FBI y que se llevó a cabo una búsqueda internacional organizada por su primo y por un periodista del Hartford Courant en 2001.

Si quieres ver “Un montón de silencios” y conocer más sobre la comunidad que apoyó a Víctor, tienes hasta el 1 de febrero de 2026 para visitar el Wadsworth en el centro de Hartford.