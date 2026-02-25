Teatro de papel: títeres mexicanos en exhibición en el Instituto Ballard de UConn

Read in English

Un pequeño niño títere de papel se acerca a una cabaña de cartón, rodeada de montañas, árboles y nubes creadas con retazos. El niño está visitando a la abuela Nana, un títere de papel gigante con quien comparte una comida casera.

"Con cariño para todas las abuelas que nos hicieron sentir como niños otra vez", dijo la titiritera Ailin Ruiz el miércoles pasado en el Instituto, mientras traducía el subtítulo en español para el público.

Ruiz es cofundadora de Lormiga Títeres, una compañía de títeres sin fines de lucro con sede en el desierto de Sonora, México. Ayudó a producir el cortometraje de títeres Nana junto con la cofundadora Sarina Pedroza, quien, según Ruiz, creó la historia inspirada en su abuela.

El cortometraje puede verse actualmente en el Instituto y Museo de Títeres Ballard de la Universidad de Connecticut, en Storrs. Esta obra es un ejemplo de los títeres mexicanos modernos y se exhibe junto a una variedad de máscaras, marionetas y teatros de papel que forman parte de la exposición Somos Uno, la cual celebra el pasado y el presente de los títeres mexicanos y mexicoamericanos.

"Esta es una forma tangible de ver la cultura y la historia misma", afirmó Ruiz.

Una oportunidad para prestar atención

El pasado mes de marzo, el director del Instituto y Museo Ballard, John Bell, viajó a Ciudad de México con la cocuradora de la exposición y graduada de la Universidad de Connecticut, Sol Ramirez, para visitar a diferentes titiriteros y museos de títeres con el fin de crear la exposición.

"Los títeres mexicanos tienen una trayectoria muy diferente a la de los títeres estadounidenses", declaró Bell. "Es fascinante y asombroso".

También exclamó que una diferencia clave radica en la influencia de los mexicas precolombinos, un pueblo indígena a menudo rebautizado como azteca, cuya presencia no se encuentra en la escena de los títeres de Nueva Inglaterra.

"En la época de la conquista, la cultura española incluía muchas representaciones con títeres, máscaras, danzas y objetos como parte del calendario ritual católico. Incorporaron o conectaron con formas tradicionales mexicanas de representación con máscaras y títeres", dijo Bell. "Mientras que, en Nueva Inglaterra, con algunas excepciones, [los europeos] no querían tener nada que ver con la cultura indígena".

Mark Mirko / Connecticut Public (De izquierda a derecha) John Bell, director del Instituto y Museo de Títeres Ballard, observa un video de un espectáculo de títeres producido por Ailin Ruiz, cofundadora de Lormiga Títeres en Sonora, México, durante un foro sobre títeres mexicanos celebrado en el Instituto y Museo de Títeres Ballard de la Universidad de Connecticut.

Bell expresó que México también tuvo influencias folclóricas y religiosas que se aprecian en diversos objetos escénicos, incluida la exhibición de más de 40 máscaras. Las máscaras representan hombres, animales salvajes, deidades y calaveras con cuernos, astas, barbas largas y narices puntiagudas y curvadas.

En la exhibición, los visitantes incluso podrán conocer a los principales protagonistas de esta forma de entretenimiento, como la Compañía Rosete-Aranda, formada oficialmente en 1850 y activa durante más de un siglo. Además, destaca la familia Cueto, que impulsó el movimiento educativo del teatro de títeres mexicano a mediados del siglo XX.

A diferencia de los Estados Unidos, donde los títeres se consideraban más bien una forma de arte infantil, Bell afirmó que México posee una larga tradición de apoyo a los títeres educativos relacionados con temas como la salud pública, tanto para niños como para adultos.

Al observar el lado contemporáneo de la historia, Bell señaló que la cultura mexicoamericana y chicana ha utilizado los títeres para conectar con la comunidad en general y realizar declaraciones políticas.

Uno de los conjuntos de títeres de mesa en exposición pertenece a la obra Siete pecados capitales en la frontera, de Edwin Salas Acosta, la cual narra la historia de un inmigrante mexicano que se enfrenta a los siete pecados capitales en la frontera para llegar a los Estados Unidos.

Bell explicó que la exposición incluso cuenta con títeres de esqueletos de Connecticut pertenecientes a Unidad Latina en Acción, un grupo comunitario pro derechos de los inmigrantes con sede en New Haven. Estas figuras se han utilizado en las procesiones del Día de los Muertos de dicha organización.

"Los titiriteros estadounidenses suelen estar bastante aislados. No siempre estamos al tanto de lo que sucede en el mundo”, comentó Bell. "Las formas de actuación de los títeres mexicanos y mexicoamericanos tienen mucho que decirnos, y no siempre prestamos atención a eso. Esta es una oportunidad para hacerlo".

Mark Mirko / Connecticut Public Una pared de máscaras forma parte de la exposición Somos Uno del Instituto y Museo Ballard: Títeres mexicanos y mexicoamericanos.

Abrázala y hazla tuya

Contar con Lormiga Títeres como parte de la exposición es importante, según afirmó el cofundador Ruiz, ya que la historia de los títeres en el estado mexicano de Sonora no es tan conocida ni tan investigada como la del centro de México.

"La mayor parte de la tradición de los títeres mexicanos ocurre en la parte central: Ciudad de México, Tlaxcala y toda la parte central", explicó Ruiz. "En Sonora, donde vivo, solo hay dos compañías de títeres: Florentino, Jaime (de Jaime Florentino Cía Títeres) y nosotros. Eso es todo lo que hay".

Ruiz señaló que, desde hace más de una década, la compañía ha trabajado en la investigación de esa historia para presentarla en una exposición en museos, gracias a colaboraciones con instituciones de Sonora y de todo México.

"Los títeres de Sonora han construido, ellos mismos, su propia tradición", declaró Ruiz. "Desde nuestra investigación, hemos creado nuestra propia forma de hacer títeres".

También diversifican su programación. Ruiz notificó que la compañía cuenta con una editorial que produce libros infantiles para colorear, un programa educativo de verano y una revista anual sobre títeres.

Todo ello se suma a sus espectáculos teatrales de los sábados para el público familiar, los concursos de títeres, la caravana teatral itinerante y su programa Cuentos para contar estrellas, que incluye la transmisión en directo de 10 episodios entre octubre y noviembre para que los niños los vean como parte de su rutina antes de dormir.

Compartir su trabajo en un estado como Connecticut es más que una simple oportunidad para conectar con el público extranjero, según afirmó Ruiz. Ella lo llama una aventura.

"Cada vez que viajamos", añadió, "creamos puentes entre ellos".

Ruiz explicó que espera que su trabajo y esta exposición ayuden a los descendientes de mexicanos que viven en Connecticut a reconectarse con su herencia, y a todos los latinos a fortalecer el vínculo con su cultura.

"Esta [exposición] es un logro, no solo para nosotros, sino para la comunidad mexicana que vive aquí [en Connecticut]", dijo Ruiz. "Ven a ver la exposición. Abrázala. Hazla tuya, porque al final del día, esta exposición pertenece a toda la comunidad".

Más información

La exposición Somos Uno: Títeres mexicanos y mexicoamericanos está en el Instituto y Museo de Títeres Ballard de la Universidad de Connecticut hasta el 8 de marzo.

Para ver espectáculos de títeres y futuros programas de Lormiga Títeres, visita sus páginas de Facebook, Instagram o YouTube.