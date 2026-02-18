Según el índice más reciente, CT tiene las comunidades artísticas más vibrantes de Nueva Inglaterra

Read in English

Connecticut ha escalado hasta la cima de un índice anual de artes que evalúa no solo la financiación, sino también el apoyo público a las artes a nivel comunitario. El Arts Vibrancy Index integra en su análisis la programación cultural y la presencia de artistas independientes en cada región, entre otras métricas específicas.

El estado ascendió al tercer puesto de los lugares más vibrantes culturalmente en 2025, un salto significativo desde el puesto número 21 que ocupaba el año anterior, de acuerdo con la lista de clasificación de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas.

"Aunque los cambios anuales en el índice son difíciles de atribuir a un solo factor, este ascenso responde probablemente a una combinación entre la mayor disponibilidad de datos de diversas fuentes y el crecimiento interno de diversos aspectos del propio ecosistema artístico", señala el informe.

Nueva York y Nueva Jersey superaron al "Estado de la nuez moscada" ocupando los primeros dos puestos, mientras que Connecticut logró rebasar a Massachusetts y a Minnesota dentro de las primeras cinco posiciones. Asimismo, seis comunidades de Connecticut figuran en la lista de las 100 ciudades más destacadas: New Haven, Bridgeport, Torrington, Hartford, Waterbury y Norwich.

"Medimos la vitalidad mediante indicadores de oferta, demanda y apoyo público a las artes, ajustando los resultados según el costo de vida y el tamaño de la población", señala el informe. "La mayoría de los estados solo se desplazaron unos pocos puestos desde 2024, lo que refuerza patrones observados en años anteriores: los estados con alta vitalidad artística suelen presentar poblaciones urbanas densas y menores tasas de pobreza, aunque persisten excepciones notables".

El área metropolitana de Norwich, que incluye a Willimantic y New London, fue clasificada como número 77 entre las comunidades artísticas más vibrantes del país. Este reconocimiento beneficia a lugares como Expressiones Cultural Center en New London, una organización sin fines de lucro que ofrece programación bilingüe para familias latinas desatendidas y acerca las artes y la cultura latinoamericanas a la comunidad no latina.

"Es contar con el reconocimiento de que la zona de New London forma parte de esta comunidad vibrante, y que todos en esta comunidad intentan colaborar para lograrlo", dijo José Garaycochea, director ejecutivo de Expressiones. "Tenemos muchos espacios y artistas alrededor; todos están aportando su granito de arena, y esa es la razón por la que estamos obteniendo estos resultados".

El informe de clasificación llega en un momento en que las instituciones artísticas están siendo afectadas por los recortes de fondos federales en Connecticut y en otras regiones. El informe afirma su esperanza de ayudar a los responsables de crear políticas a fortalecer la infraestructura cultural, permitir que los grupos artísticos aboguen por recursos, facilitar que las comunidades midan su progreso y que investigadores y financiadores sigan las tendencias actuales.

Resaltando las conexiones culturales

El grupo de Garaycochea se enfoca tanto en los creativos locales como en atraer a artistas de América Latina a Connecticut mediante su programa de residencias. Actualmente, los artistas residentes son el grabador cubano Aliosky García y el oaxaqueño Esteban Urbieta, quien comparte su cultura zapoteca a través de su arte.

Garaycochea señaló que Expressiones ha enfrentado recientemente dificultades con los visados para artistas visitantes, especialmente de Honduras, donde el tiempo de espera actual es de al menos un año. No obstante, afirmó que, hoy más que nunca, el centro también cuenta con apoyo de la comunidad.

"Puedo decir que la zona de New London es muy inclusiva porque nos estamos conectando y, con suerte, nos estamos entendiendo mejor", afirmó.

El centro ha ampliado recientemente el concepto de arte inmersivo al organizar cenas temáticas que integran música, gastronomía y artes visuales bajo un mismo tema.

"Por ejemplo, decimos: 'Vale, hablemos de la cebolla'. Luego, invitamos a un poeta de América Latina que haya escrito sobre la cebolla, incluimos música sobre la cebolla y elaboramos un menú basado en la cebolla", explicó Garaycochea.

Las próximas comidas comunitarias —y las clases de arte con artistas invitados— están disponibles en el calendario de eventos de Expressiones.

"El objetivo principal es invitarte a estar en mis zapatos y a que yo mismo sea un medio para entender a los demás y construir una sociedad mejor", afirmó Garaycochea.

