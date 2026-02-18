Cómo proteger tu corazón: de un latino a otro

Read in English

Aunque puede ser común recurrir al vivaporú (Vicks VapoRub) para aliviar el dolor o la presión en el pecho, el Dr. Ricardo Avendaño insta a la comunidad latina en Connecticut a consultar con un médico de atención primaria y adoptar medidas preventivas contra las enfermedades cardiovasculares.

Según el Dr. Avendaño, cardiólogo y electrofisiólogo del Saint Francis Hospital, muchos latinos son reacios a acudir al médico por diversos motivos. El especialista señala que fomentar medidas preventivas para el cuidado de la salud puede representar un "gran desafío cultural".

"Es muy importante que te cuides aunque no sientas nada”, afirmó.

También señaló que parte de la solución para fomentar esta conciencia educativa podría residir en la divulgación pública.

"Como por ejemplo, el Departamento de Salud Pública de Connecticut. Ellos podrían abordar este problema a nivel comunitario. Contamos con líderes en la comunidad, como las asociaciones hispanas de Connecticut, que podrían realizar campañas de concienciación sobre la salud cardiovascular", dijo Avendaño.

Como nativo de El Salvador, Avendaño destaca la importancia de la salud del corazón para sus compatriotas latinos durante el Mes del Corazón en los Estados Unidos. Esta conmemoración fue establecida originalmente en 1964, cuando el presidente Lyndon B. Johnson declaró febrero como el Mes del Corazón mediante una proclamación oficial.

"El dolor [o] la presión en el pecho es lo último que quieres sentir, porque a ese punto ya podrías estar en serios problemas. Antes de eso, los síntomas pueden ser tan sutiles como una disminución en la capacidad de ejercicio [o] una dificultad para respirar que sea nueva", advirtió Avendaño.

Según el Dr. Avendaño, estos síntomas pueden ser señales de una arteriopatía coronaria. Esta enfermedad consiste en la acumulación de placa que obstruye las arterias del corazón, lo que aumenta significativamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco u otras formas de insuficiencia cardíaca.

El especialista afirma que es mejor consultar con un médico de atención primaria si tiene alguno de estos síntomas. Sin embargo, subraya que lo ideal sería hacerse evaluaciones del corazón desde antes de tener cualquier síntoma.

Incluso señaló que consultar con un médico de atención primaria permite identificar factores de riesgo cardiovascular. Esos factores de riesgo incluyen hábitos diarios como el consumo de tabaco, la falta de ejercicio y el exceso de consumo de alcohol, así como condiciones de salud crónicas como la hipertensión arterial y el colesterol elevado.

"Si presentas esos factores de riesgo", dijo Avendaño, "entonces lo más prudente sería que un médico de atención primaria te refiera a un cardiólogo".

También subrayó que es especialmente importante que las personas con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas visiten un médico.

El control del peso y una dieta equilibrada también son factores clave para mantener la salud del corazón.

Para prevenir problemas cardíacos, Avendaño mencionó que los cardiólogos recomiendan realizar al menos 30 minutos de actividad física, tres o cuatro veces por semana, fuera de tu rutina diaria habitual. Asimismo, destacó que mantener un estilo de alimentación saludable es fundamental, especialmente para la comunidad latina, por los alimentos básicos presentes en su cultura.

"Tendemos a consumir muchos alimentos a base de maíz, lo que eleva ligeramente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. El problema reside en que una dieta con exceso de maíz implica una ingesta muy alta de carbohidratos. Si comes muchas tortillas de maíz en el desayuno, el almuerzo y la cena, esa carga de carbohidratos terminará afectando tu salud general", advirtió Avendaño.

Avendaño recomendó priorizar el consumo de las tortillas y cualquier alimento a base de maíz que no sean procesados, así como optar por alimentos integrales en general. Asimismo, dijo que el consumo diario de carnes rojas puede incrementar el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares.

Además, señaló que los médicos y cuidadores también pueden hacer su parte esforzándose por comprender las diferencias culturales y evitando juzgar el estilo de vida de sus pacientes.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrece herramientas en inglés y español para ayudar a manejar el cuidado de la salud del corazón, incluyendo:

