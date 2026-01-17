© 2026 Connecticut Public

Se avecinan nuevas oportunidades para adquirir una vivienda asequible en Hartford en 2026

Connecticut Public Radio | By Abigail Brone
Published January 17, 2026 at 9:54 AM EST
ARCHIVO: El alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, se dirige al público frente a una propiedad deteriorada en el área de North End durante una conferencia de prensa, donde las autoridades anunciaron el lanzamiento de una serie de programas de vivienda con el fin de aumentar la titularidad en todo Connecticut, el 1 de abril de 2025.
Ryan Caron King
/
Connecticut Public
ARCHIVO: El alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, se dirige al público frente a una propiedad deteriorada en el área de North End durante una conferencia de prensa, donde las autoridades anunciaron el lanzamiento de una serie de programas de vivienda con el fin de aumentar la titularidad en todo Connecticut, el 1 de abril de 2025.

Read in English

A nueve meses de dar a conocer el grupo de trabajo para terrenos desocupados de Hartford, se anunciaron las primeras propiedades que se rehabilitarán. Además se prevé que, dentro de un año, podrían surgir oportunidades de acceso a viviendas asequibles.

El programa del grupo de trabajo para terrenos desocupados y CT Home Funds, que se anunció en abril, es una colaboración entre la ciudad de Hartford y el Departamento de la Vivienda (DOH) del estado, cuyo objetivo es aumentar la titularidad de viviendas en familias negras y de color.

“Ese sueño de ser dueño de un hogar parece tan lejano para la gente de mi generación y para las generaciones que me siguen”, dijo Arulampalam. “Pero además, para las familias negras y de color en la ciudad de Hartford, ha sido un sueño difícil de alcanzar por generaciones. Por eso, nuestro objetivo es lograr un impacto significativo en la adquisición de viviendas”.

Arulampalam está insistiendo para que las viviendas se construyan en los próximos meses.
“Esperamos que muchas estén listas antes de que termine el próximo año”, expresó Arulampalam. “Para el otoño del próximo año, para entonces poder tratar de ampliar este programa para lograr un mayor impacto”.

Los 20 solares vacíos identificados para el programa son propiedad de Hartford y están repartidos por toda la ciudad. Todos los lotes tienen conexiones de alcantarillado y gas y se ubican en áreas donde podría aumentar la titularidad de viviendas.

“A veces es más difícil colocar una casa en medio de un complejo de apartamentos a gran escala, pero si estás rodeado de propiedades con una, dos o tres unidades, la oportunidad de adquisición de vivienda se da de forma más natural”, opinó Arulampalam.

El grupo de trabajo cuenta con $2 millones en fondos estatales y $2 millones en fondos municipales. Arulampalam indicó que se otorgarán hasta $150,000 por cada vivienda asequible construida en uno de los solares vacíos.

Los desarrolladores pagarán $1 para adquirir y construir en el solar, con especial enfoque en el trabajo de desarrolladores y contratistas locales, según comenta Arulampalam.

Los desarrolladores locales interesados en construir viviendas en estas propiedades deterioradas deben solicitar en línea a través del formulario de admisión provisto por la ciudad.

Las viviendas asequibles se pondrán a la venta para las familias con ingresos iguales o menores al 120% del ingreso medio del área (AMI). Para Hartford, el 120% del AMI equivale a unos $113,000 anuales para una familia con dos fuentes de ingresos, según los datos del DOH.

“Muchos desarrolladores pequeños nos han dicho que no pueden rehabilitar o modernizar una propiedad y luego venderla a un precio razonable sin perder dinero. Queremos que nuestros constructores locales tengan la oportunidad de competir, especialmente ahora que necesitamos la mayor cantidad posible de viviendas asequibles de calidad”, dijo la comisionada Seila Mosquera-Bruno, del DOH.
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

