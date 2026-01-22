© 2026 Connecticut Public

Watch: The 2026 Oscar nominations were announced this morning

By Beth Novey
Published January 22, 2026 at 8:30 AM EST

Danielle Brooks and Lewis Pullman presented the nominees for the 98th Academy Awards this morning. The awards ceremony will be held on March 15. You can watch the announcement above, or check back soon for a full list of nominees.

Beth Novey
Beth Novey is a producer for NPR's Arts, Books & Culture desk. She creates and edits web features, plans multimedia projects, and coordinates the web presence for Fresh Air and Wait Wait ... Don't Tell Me!
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

