Lo que debes saber sobre la solicitud de lotería de elección de escuelas de New Haven

Danielle Gregory-Williams creció yendo a la escuela en New Haven mientras vivía en West Haven. Hoy día trabaja como coordinadora de reclutamiento de escuelas imán en New Haven Public Schools, donde ayuda a organizar la School Choice Expo, una exposición de elección de escuelas que se celebrará este sábado.

"Estoy algo parcializada porque soy producto del programa de elección de escuelas, pero aquí en New Haven hay muchas oportunidades excelentes que me encantaría que las familias aprovecharan, y a su vez permitieran que los niños puedan escoger y empoderarse", explicó Gregory-Williams.

Los programas de elección de escuelas en Connecticut les ofrecen a los padres la oportunidad de matricular a sus hijos en escuelas públicas participantes que estén fuera de su distrito de residencia.

Gregory-Williams afirmó que la elección de escuelas permite a los estudiantes la oportunidad de estudiar su campo de interés desde temprano.

"No tienes que esperar a la universidad para elegir tu especialidad, entre comillas, o lo que quieres estudiar. Esta es la oportunidad para que los niños tengan alguna opinión [y] algo de poder sobre lo que quieren aprender", aclaró.

La School Choice Expo de New Haven contará con la participación de más de 30 escuelas, entre ellas escuelas públicas tradicionales, escuelas chárter y escuelas imán interdistritales.

"Me gusta decir que hay una escuela para cada niño", bromeó Gregory-Williams. "Las escuelas de New Haven son especializadas. Entre las especialidades tenemos ingeniería, artes, ciencias, salud, negocios. Si al menor le interesa el programa, entonces seguramente prosperará".

La exposición comenzará con una presentación sobre el proceso de elección de escuelas en New Haven, para que las familias sepan cómo solicitar plaza cuando la solicitud abra el lunes 2 de febrero. El plazo para solicitar cierra el viernes, 6 de marzo.

La creciente comunidad hispana de New Haven

New Haven Public Schools organizó la exposición en colaboración con la National School Choice Awareness Foundation para cerrar la Semana Nacional de la Elección de Escuelas. Este evento busca concientizar sobre todas las opciones de aprendizaje que existen para familias y niños.

En el área de New Haven, un gran número de esas familias incluye a la población hispana/latina. Las personas hispanas/latinas constituyen el 31% de la población de New Haven, lo que los convierte en el grupo étnico más numeroso de la ciudad. Casi la mitad del estudiantado del Distrito Escolar de New Haven es hispano/latino.

"Sabemos que New Haven tiene una comunidad hispana muy grande y en crecimiento, así que ofrecemos algunos de nuestros materiales impresos en español. Contamos también con un departamento multilingüe que estará allí para hablar con las familias. Ellos les informarán sobre qué escuelas tienen la programación deseada en el idioma que necesiten", explicó Gregory-Williams.

El personal multilingüe del departamento estará disponible para informar a las familias sobre qué escuelas ofrecen ESL (inglés como segundo idioma, por sus siglas en inglés) o apoyo bilingüe, según indicó Gregory-Williams.

Las escuelas bilingües también serán algunas de las opciones que las familias podrán explorar, como la John S. Martinez School y la John C. Daniels School of International Communication.

También habrá un intérprete de español presente para ayudar a las familias a orientarse en la exposición. Gregory-Williams añadió que también habrá intérpretes para hablantes de árabe y pastún.

"No todos los niños son iguales, por lo que no todos aprenden igual ni aprenden en el mismo entorno de la misma manera. Queremos que los niños prosperen, así que queremos darles opciones que les ayuden a hacerlo", dijo Gregory-Williams.

También habrá entretenimiento familiar en la exposición. Gregory-Williams dijo que habrá un DJ, juegos, pintura facial y una cafetería de elección escolar con donas, palomitas y algodón de azúcar.

"[La exposición] es una celebración de la elección de escuelas. Es una celebración de simplemente tener opciones que se adaptan a tu hijo", indicó Gregory-Williams

Más información

La New Haven Public Schools School Choice Expo se celebra el sábado, 31 de enero de 10:00 AM a 2:00 PM en la Wilbur Cross High School. La entrada al evento es gratuita y habrá estacionamiento disponible. Para quienes se pierdan el evento, New Haven Public Schools estará ofreciendo clases virtuales sobre el proceso de elección escolar los miércoles hasta el 25 de febrero. Las sesiones en inglés son a las 12:00 PM, y en español, a las 5:00 PM.

La solicitud para la lotería de elección de escuelas estará disponible en línea desde el lunes, 2 de febrero hasta el viernes, 6 de marzo a las 11:00 PM. Todas las solicitudes de elección de escuelas deben presentarse en o antes del 6 de marzo.