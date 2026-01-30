© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Boricuas brillan como semifinalistas en los premios James Beard 2026

Connecticut Public Radio | By Bárbara Sepúlveda Núñez / El Nuevo Día
Published January 30, 2026 at 12:24 PM EST
The chefs and owners of Bacoa Finca & Fogón: Chef Xavier Pacheco, Chef René Marichal, Chef Raúl Correa. - SPA PHOTO CAPTION: Los chef y dueños de Bacoa Finca & Fogón: Chef Xavier Pacheco, Chef René Marichal, Chef Raúl Correa.
Provided by Bacoa Fina & Fogón
Los chef y dueños de Bacoa Finca & Fogón: Chef Xavier Pacheco, Chef René Marichal, Chef Raúl Correa.

Read in English

La cocina y la coctelería puertorriqueña vuelve a destacarse a nivel internacional con la selección de varios chefs y bartenders boricuas como semifinalistas de los premios James Beard 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria culinaria.

En esta edición, nuevamente el nombre de Puerto Rico suena alto y fuerte en las siguientes categorías:

“Outstanding pastry chef” (Excelente pastelero) en el que se encuentra por segundo año consecutivo la pastelera Lucia Merino de Lucía Patisserie, ubicado en San Juan.

Como nominados a “Mejor chef” se encuentran los chefs Raúl Correa, René Marichal y Xavier Pacheco, propietarios del restaurante Bacoa en Juncos y Joe Joerick Rivera del restaurante Bakku en Rincón.

En la categoría de “Restaurante exepcional” se encuentra Vianda en San Juan; y en la categoría de “Profesional destacado en servicio de coctelería”, la bartender del bar Pantera ubicado en Caguas, Nicky Fas.

“Es un honor haber sido nominados y representar a Puerto Rico. Lo que hacemos lo hacemos con pasión, propósito y el corazón en cada plato”, expresaron los chefs de Bacoa a través de sus redes sociales.

De igual forma, el equipo de trabajo de Pantera reconoció el logro de una de las suyas. “Este reconocimiento honra su liderazgo, su visión y la forma en que entiende la hospitalidad como un oficio serio y humano. Al mismo tiempo, reconoce el estándar, la cultura y la experiencia que se construyen cada noche en Pantera. Representar a Puerto Rico en este escenario es un honor compartido. Felicitaciones a todos los talentos del patio que hoy elevan nuestra industria”, publicaron en sus redes sociales.

Este logro posiciona el talento local en el marco de la excelencia y la creatividad gastronómica, reafirmando la presencia de Puerto Rico entre los grandes referentes culinarios.

Los nominados a los premios se darán a conocer el martes, 31 de marzo, y los ganadores serán homenajeados en la ceremonia de entrega de los premios James Beard que se celebrará el lunes, 15 de junio de 2026 en Chicago.

En años anteriores se han nominado a reconocidos chefs puertorriqueños como José Mendín, Francis Guzmán, José Enrique, Carlos Portela y Gabriel Hernández, entre otros. La chef Natalia Vallejo hizo historia al ganar la categoría a Mejor chef del sur en 2023. En 2025, Identidad Cocktail Bar, de Edrick Colón y Stephen Alonso se alzaron con el galardón “Best New Bar”.
Tags
El Nuevo DíaPuerto Rico
Bárbara Sepúlveda Núñez / El Nuevo Día
See stories by Bárbara Sepúlveda Núñez / El Nuevo Día

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content