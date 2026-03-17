La cumbre anual de UConn se enfoca en problemas económicos de puertorriqueños en la isla y en CT

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Ya está abierta la inscripción para la cumbre anual sobre políticas relacionadas con los puertorriqueños en el estado, organizada por la Universidad de Connecticut.

Según el profesor Charles Venator-Santiago, el cambio más significativo de este año es el enfoque en los asuntos que se están tratando actualmente en la legislatura estatal. Venator-Santiago dirige la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños para la Participación Comunitaria y la Política Pública de UConn.

"El objetivo general es reunir a académicos, funcionarios electos y líderes comunitarios del público en un espacio gubernamental donde puedan discutir temas relevantes con otros líderes y académicos para encontrar soluciones a estos desafíos”, afirmó Venator-Santiago.

Aunque la cumbre inaugural puertorriqueña del año pasado se centró en crear una agenda colectiva de políticas en un solo día, algunos de los temas de las sesiones, como las disparidades educativas y la inequidad en la vivienda, volverán a discutirse en el contexto del “Big Beautiful Bill” del presidente Trump.

Dos días de debate

La primera mitad de la cumbre de dos días está enfocada en trazar el panorama económico de Puerto Rico. En un estado en el que aproximadamente el 8% de la población son puertorriqueños, expertos en Estados Unidos, como Venator-Santiago, sostienen que la economía de Connecticut está profundamente vinculada a la tierra natal de muchos de sus residentes.

El objetivo de uno de los paneles es contextualizar la economía de Puerto Rico desde la perspectiva de la migración. Expertos de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de UConn, el Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad Municipal de Nueva York en Hunter College y la Universidad de Puerto Rico intentarán responder preguntas como: ¿Por qué la gente se va de Puerto Rico? ¿Qué impacto económico tiene eso en estados como Connecticut, que reciben personas que se van de la isla, y cómo afecta la emigración a Puerto Rico?

Otro panel, moderado por el senador estadounidense Richard Blumenthal, analizará los datos federales actualmente disponibles sobre la economía puertorriqueña con representantes de la Oficina del Censo y el Departamento de Comercio de los EE. UU. Desde la perspectiva federal, podrán compartir qué importaciones y exportaciones se están realizando actualmente en Puerto Rico y cómo se podría aumentar ese comercio con Connecticut, donde existen muchos negocios que son de puertorriqueños y que transportan productos desde la isla.

Mark Mirko / Connecticut Public ARCHIVO: Charles Venator-Santiago, de la Universidad de Connecticut (UConn), testificó en apoyo del proyecto de ley de la Cámara 5008, que estableció una comisión de comercio entre Connecticut y Puerto Rico el 13 de marzo de 2025. Venator-Santiago está a cargo de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Connecticut.

“Queremos que la gente entienda lo que está sucediendo y tenga la oportunidad de participar, de hacer preguntas y de averiguar cómo puede involucrarse y apoyar”, dijo Venator-Santiago.

Venator-Santiago afirmó que estas sesiones pueden brindarle más información a la nueva Comisión Comercial entre Connecticut y Puerto Rico, que los legisladores aprobaron el año pasado.

El segundo día de la cumbre está dedicado a abordar los principales problemas económicos a los que se enfrentan los puertorriqueños en Connecticut. Este año, los investigadores identificaron temas adicionales considerados preocupaciones principales por los boricuas en Connecticut, que actualmente se están tratando en los proyectos de ley propuestos durante esta sesión legislativa estatal. Algunos de esos temas incluyen el control de alquileres y la asequibilidad energética.

Más información

La Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de UConn organizó la cumbre en colaboración con el grupo de defensa de la diáspora Agenda Nacional Puertorriqueña y el Caucus Puertorriqueño y Latino de los Legisladores Estatales de Connecticut.

“Contamos con fondos de la legislatura para apoyar la experiencia de los puertorriqueños. Sin embargo, hemos estado agrupando a los puertorriqueños y latinos durante mucho tiempo, y sostenemos que nuestras políticas van a impactar a todos”, dijo Venator-Santiago. “Así que, de alguna manera, todos son bienvenidos a unirse a nosotros”.

La cumbre comienza el viernes, 20 de marzo, en el Capitolio Estatal de Connecticut. El segundo día se llevará a cabo cerca, en el Edificio de Oficinas Legislativas de Connecticut.

“Estamos lanzando diferentes iniciativas que se seguirán desarrollando", expresó Venator-Santiago. “Así que esperamos poder reclutar a más personas para que participen, para que entiendan lo que está sucediendo y continúen asistiendo a más actividades, tanto en Connecticut como en Puerto Rico”.