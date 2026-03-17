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Norwalk prioriza la salud de los estudiantes con un nuevo centro de bienestar escolar

Connecticut Public Radio | By Eddy Martinez
Published March 17, 2026 at 10:54 AM EDT
La superintendente de las Escuelas Públicas de Norwalk, Alexandra Estrella (al centro), corta la cinta del centro de salud y bienestar en Kendall College and Career Academy en Norwalk, junto con estudiantes y el personal, la alcaldesa de Norwalk, Barbara Smyth, y el representante Jim Himes, el 10 de marzo de 2026.
Eddy Martinez
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La superintendente de las Escuelas Públicas de Norwalk, Alexandra Estrella (al centro), corta la cinta del centro de salud y bienestar en Kendall College and Career Academy en Norwalk, junto con estudiantes y el personal, la alcaldesa de Norwalk, Barbara Smyth, y el representante Jim Himes, el 10 de marzo de 2026.

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Algunos estudiantes de escuela primaria de Norwalk ya pueden consultar un médico sin salir de su escuela.

Según la superintendente de las Escuelas Públicas de Norwalk, Alexandra Estrella, el nuevo centro de salud y bienestar en Kendall College and Career Academy servirá como un recurso clave para los estudiantes que no tienen acceso a la salud.

“Es muy importante disponer del servicio, porque tenemos una gran cantidad de estudiantes con carencias económicas", explicó Estrella.

Estrella, el representante Jim Himes y otros funcionarios dijeron presente en la inauguración del centro el martes. Este nuevo servicio se añade a la atención médica presencial ya establecida en diversas escuelas secundarias e intermedias de la ciudad.

Los defensores de la educación señalan que el personal de atención médica del nuevo centro proveerá tratamiento para lesiones y enfermedades, además de ofrecer servicios de salud mental. Para Estrella, los servicios de salud conductual, incluida la terapia, son una necesidad crucial para los estudiantes hoy día.

“Especialmente tras la pandemia, queremos garantizar que nuestros estudiantes reciban el apoyo social y emocional necesario para prosperar en nuestras escuelas", afirmó Estrella.

Himes señaló que establecer un centro de salud dentro de una escuela primaria de Norwalk es, sencillamente, una decisión lógica.

"Su mamá (o su papá)...o ambos padres tienen más de un empleo y quizá no tengan transportación", dijo Himes. “Así que traer la atención médica, especialmente la preventiva, a la escuela donde los menores asisten todos los días, es la manera de tener niños mucho más saludables”, declaró Himes.

Según Howard White, copresidente de la Junta de Educación, el centro también brinda tranquilidad. Incluso los padres que tienen seguro médico para sus hijos pueden enfrentar dificultades para tener acceso a la atención médica.

“Si no pueden acceder a su proveedor principal, este es su plan de respaldo”, dijo White. “Por eso, siempre es positivo para la comunidad contar con un apoyo cuando surge la necesidad”.

Estrella señaló que el distrito no lleva un registro de cuántos estudiantes carecen de seguro médico. La mayoría de los niños pueden acceder a un seguro médico, ya sea a través de los empleos de sus padres o mediante programas federales y estatales como Medicaid o Husky Health.

El distrito no lleva un registro de las ausencias por motivos de salud. Sin embargo, Estrella afirmó que esto es lo primero que le viene a la mente.

“Esto reduce las tasas de ausentismo crónico”, dijo Estrella. “Disminuye el número de estudiantes que no reciben atención médica adecuada, ya que estamos brindando los servicios aquí mismo".
Eddy Martinez
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