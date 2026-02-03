¿Qué debe mejorar en la educación pública de CT? Los docentes responden en una cumbre en el Capitolio Estatal.

Read in English

Los maestros de Connecticut expresaron su frustración por la escasez de personal y la falta de recursos suficientes en las escuelas públicas del estado durante una cumbre sobre temas educativos celebrada en el Capitolio Estatal el miércoles.

Los representantes estatales James Sánchez (D-Hartford, West Hartford) e Hilda Santiago (D-Meriden) se sentaron juntos en el público y tomaron notas, pero no sin antes percibir la falta de panelistas latinos.

"Lo primero que le pregunté a Hilda en cuanto entré fue: '¿Y dónde está la representación latina aquí?' Deja mucho que desear, pues la comunidad latina es de las poblaciones más grandes de cualquier ciudad... y eso se debe reflejar en la población del sistema educativo", indicó Sánchez.

Los latinos e hispanos constituyen casi el 20 por ciento de la población de Connecticut, según estimados en los datos del censo de 2023, y los datos más recientes del portal electrónico del Departamento de Educación estatal muestran que los estudiantes de color representaron el 54.9% de todas las matrículas en escuelas públicas.

Sánchez, de ascendencia puertorriqueña, mencionó que fue triste y decepcionante no ver esa representación.

Santiago, quien nació en Puerto Rico, coincidió con el sentimiento, añadiendo que, sin la perspectiva latina, se pierde la oportunidad de discutir otros asuntos de la educación pública.

"No se trajo nada sobre educación bilingüe a colación, y para mí es un asunto importante que deberíamos discutir", puntualizó.

La representante lamentó la falta de discusiones sobre la colaboración escolar con sus comunidades, incluyendo con empresas y los padres. Según Santiago, ese tipo de programas apoyan a familias latinas con padres con más de un empleo y les motivan a involucrarse.

Ambos señalaron que la única representación latina en la cumbre fue el exsecretario de Educación Miguel Cardona, de raíces puertorriqueñas. Cardona pidió a legisladores y partes interesadas que hagan más por ayudar a proteger y apoyar a los docentes ante el panorama cambiante de la educación pública bajo la administración Trump.

En entrevista con CT Public tras el discurso, indicó que los temas latinos son temas estadounidenses, por lo que el sistema educativo en su conjunto debería promover el multilingüismo, que es un factor importante en la comunidad latina.

"Debemos aprovechar las fortalezas que aportan nuestros estudiantes al ser bilingües y biculturales, pues tendrán más probabilidades de tener éxito en negocios internacionales", dijo Cardona.

Joslyn DeLancey es vicepresidenta de la Asociación de Educación de Connecticut (CEA, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de maestros del estado. La organización ayudó a organizar la cumbre junto a AFT Connecticut, CAPSS y CABE, que representan a educadores, superintendentes de escuelas públicas y miembros de la junta de educación, respectivamente.

"Es una preocupación justa y legítima. Nuestra población latina es un grupo demográfico al que creo que podríamos llegar de diferentes maneras. Podemos tomar decisiones diferentes para asegurarnos de que se sientan bienvenidos a participar, que estén invitados a la mesa", dijo DeLancey sobre la falta de representación latina entre los panelistas.

La vicepresidenta del gremio mencionó que la falta de representación latina también refleja la falta general de diversidad en la profesión.

En el año escolar 2024-25, los educadores de color representaban el 12.1% del personal en las escuelas públicas de Connecticut, según los datos recopilados por el estado.

Mark Mirko / Connecticut Public Hannah Spinner, presidenta estatal de la Asociación de Educación de Connecticut, interviene durante un panel sobre la fuerza laboral docente en la 2026 Education Issues Summit, el 28 de enero de 2026, en el Capitolio Estatal de Connecticut.

DeLancey expresó que la cumbre era una oportunidad para que los educadores expresaran los problemas más urgentes que enfrenta la educación pública antes de la próxima sesión legislativa.

"Fue muy importante reunir a las personas clave para educar a nuestros legisladores sobre los problemas que enfrenta la educación pública en Connecticut, y en algunos aspectos a nivel nacional, para asegurarnos de que realmente comprendan los problemas que todos enfrentamos", dijo.

Uno de tales temas fue precisamente la diversificación de los docentes. Algunos ponentes ofrecieron soluciones como invertir en la formación docente, diversificar los comités de contratación y mejorar las entrevistas de salida para entender mejor por qué los educadores de color dejan sus puestos.

Sin embargo, la mayor preocupación que parece recoger muchos de los asuntos que enfrenta el sistema educativo en la actualidad lo es la retención de maestros.

Varios ponentes expresaron la necesidad de aumentar el salario de los docentes para incentivar a las personas a permanecer en la profesión, especialmente el salario inicial, que muchos dijeron que les gustaría verlo alcanzar los $60,000 dólares.

"El sueldo demuestra respeto", expresó Hannah Spinner, panelista que forma parte del Programa de Aspirantes a Educadores de la CEA.

Los problemas fiscales abarcan una gran cantidad de los retos a los que se enfrentan los educadores. Los panelistas expresaron necesidad de mayores asignaciones de fondos para proveer otros servicios y recursos, tales como consejería estudiantil y educación especial, aparte de mejorar la paga de los docentes.

La protección laboral para los educadores también fue un tema de gran debate. Los educadores expresaron interés en un proceso de despido justo para que no se les despida por lo que puedan decir en los salones de clases, y desean que su información personal de contacto esté exenta de peticiones bajo la ley FOIA para proteger su seguridad.

En cuanto a los salones de clases, los educadores de la CEA manifestaron que les gustaría implementar una política estatal que obligue a los consejos de educación a prohibir que los estudiantes utilicen sus teléfonos móviles durante la jornada escolar.

La congresista Jahana Hayes, exprofesora de escuela secundaria en Waterbury, defendió firmemente las políticas de DEI durante su mesa redonda, expresando que es hora de que los miembros del Congreso se opongan a las acciones de la administración Trump que debilitan el Departamento de Educación.

"No puedes decir que los niños de escasos recursos no merecen la misma educación", declaró Hayes.

La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, indicó que el estado de Connecticut debe ser quien redoble esfuerzos para mejorar el sistema educativo ante la administración Trump.

