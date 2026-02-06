Activistas instan a legisladores de CT a no esperar y a proteger a las comunidades inmigrantes

Read in English

La activista Sonia Hernandez se presentó al Capitolio del estado el primer día de la sesión legislativa de 2026 con un gran peso sobre sus hombros debido a las medidas federales contra la inmigración en los Estados Unidos.

"Me siento frustrada, enojada y ansiosa, porque es difícil ver a nuestra comunidad sufrir ataques emocionales", afirmó Hernandez. "Pero también es una oportunidad para empoderarnos a pesar de nuestros miedos".

Hernandez vistió el color azul turquesa como miembro de HUSKY 4 Immigrants, una coalición que lucha por el acceso de la población inmigrante de Connecticut a la salud. Hernandez comentó que buscaban dialogar con los legisladores y hacer notar su presencia antes de la sesión.

"Es una oportunidad para unirnos y alzar nuestras voces para que nuestros legisladores estatales alcen la suya y protejan a nuestra comunidad", dijo Hernandez.

Según informó, garantizar el acceso a la salud para la comunidad inmigrante es una parte crucial de este esfuerzo.

Ayannah Brown / Connecticut Public HUSKY 4 Immigrants, una coalición que lucha por el acceso de la población inmigrante de Connecticut a la salud, repartió folletos en español e inglés en el Capitolio de Hartford, Connecticut, el 4 de febrero de 2026, primer día de la sesión legislativa, para informar a los legisladores que las comunidades inmigrantes buscan que se tome acción.

Pausan esfuerzo para elevar edad de elegibilidad para acceso a la salud (de 15 a 26)

El pasado año, HUSKY 4 Immigrants realizó un gran esfuerzo para extender HUSKY Health, el programa de salud financiado por el estado, a más residentes indocumentados.

El grupo buscaba elevar la edad de elegibilidad para residentes indocumentados de los 15 años hasta los 26 años, o al menos hasta los 18. Sin embargo, la legislatura estatal no logró concretarlo.

Katherine Villeda, directora de la coalición de HUSKY 4 Immigrants, afirmó que el objetivo principal este año es mantener los logros alcanzados mientras Connecticut trabaja para abordar los costos de salud y seguro médico para cubrir los recortes federales.

"Queremos seguir obteniendo más logros en cuanto a la cobertura médica, también tenemos en mente la urgencia del momento, y estamos buscando que quien ya tiene una cobertura no la pierda este año. Así que se trata más bien de ajustar nuestros planes según la petición [de extender la cobertura]", dijo Villeda.

Villeda señaló el "One, Big, Beautiful Bill", que incluía políticas y recortes de gastos que podrían afectar la cobertura para residentes indocumentados e "inmigrantes legalmente presentes", como solicitantes de asilo y titulares de visados.

En la última sesión legislativa, los posibles recortes de fondos federales pusieron en duda si el estado recortaría o no fondos del programa HUSKY Health para cubrir los cortes federales. El proyecto de ley también incluía disposiciones que podrían penalizar a estados como Connecticut que proveen cobertura médica estatal independientemente del estatus migratorio.

La administración Trump no ha definido planes claros para abordar los costos de salud, pero Villeda afirmó que es fundamental que el estado sea proactivo en la protección de estos servicios para las comunidades inmigrantes en Connecticut.

La coalición lanzará su campaña oficial de 2026 "Protect Healthcare Access for ALL" (Protejan el acceso a la salud para TODOS) el martes, 10 de febrero.

"Sabemos que en este momento de temor y grandes desafíos, es muy fácil que las personas se aíslen, y queremos ser ese lugar donde podamos estar en comunidad y luchar como comunidad para garantizar que la salud como derecho humano se haga realidad aquí en el estado de Connecticut", dijo Villeda.

Daniela Doncel / Connecticut Public "Connecticut debe proteger a las familias trabajadoras, a los estudiantes e inmigrantes, y debe rechazar las políticas basadas en el miedo que dividen a nuestras comunidades", dijo Valentina Diaz el lunes durante el lanzamiento de la campaña Stand Up CT en el edificio legislativo. Diaz es estudiante en Gateway Community College y organizadora de miembros de Connecticut Students for a Dream, una organización juvenil que busca proteger los derechos de los inmigrantes. "No estamos pidiendo un trato especial. Pedimos justicia. Lo que queremos es poder vivir, aprender y trabajar sin miedo, y no vamos a ir a ninguna parte hasta que esto se haga realidad", añadió Diaz.

Lucha por los inmigrantes en Connecticut

HUSKY 4 Immigrants es uno de los grupos que forman parte del comité directivo de una coalición más amplia de organizaciones comunitarias llamada Connecticut for All. La coalición estatal instó el lunes a los legisladores de Connecticut a hacer frente al gobierno federal y seguir avanzando en la protección de las comunidades inmigrantes.

"Gobernador Lamont y miembros de la asamblea general, no es un momento de esperar a ver qué pasa", dijo el reverendo Josh Pawelek, líder de Greater Hartford Interfaith Action Alliance.

Pawelek pidió que los legisladores estatales busquen "políticas transparentes" durante el lanzamiento de la campaña legislativa "Stand Up CT" de Connecticut for All el lunes por la tarde.

"Continúen el trabajo que empezaron en la sesión especial y asegúrense de que estamos haciendo todo lo posible para proteger a nuestros vecinos inmigrantes", dijo Pawelek.

En otoño, la legislatura de Connecticut aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los agentes de ICE realizar detenciones en las instalaciones de los tribunales sin una orden judicial. Además, no se les permitirá usar mascarilla mientras se encuentren en dichas instalaciones, a menos que sea médicamente necesario o cuenten con autorización previa.

Este año, Pawelek afirmó que los miembros de Connecticut for All buscan políticas que garanticen que el equipo, las instalaciones y los datos de la Guardia Nacional de Connecticut no se utilicen para la aplicación de la ley migratoria.

Aunque la Ley Trust de Connecticut ya pretende limitar ese tipo de intercambio de información, existe una preocupación entre los activistas de que los datos puedan compartirse a través de otros canales.

"Además, con la ACLU, apoyamos un proyecto de ley que garantiza que los lectores automáticos de placas vehiculares no se utilicen para la aplicación de la ley migratoria", dijo Pawelek. La ACLU de Connecticut exigió a los funcionarios de CT que apagaran estas cámaras en noviembre.

Un proyecto de ley que prohíbe a las entidades gubernamentales rastrear vehículos utilizando un sistema automatizado de reconocimiento de placas vehiculares fue presentado en la última sesión legislativa. Se espera que el tema se retome en la presente sesión.

"Cuando la aplicación de la ley migratoria se utiliza como arma, comunidades enteras viven con miedo", expresó Valentina Diaz. La estudiante es miembro de la organización juvenil Connecticut Students for a Dream.

Diaz mencionó que los legisladores también deben aprobar leyes que apoyen a las familias inmigrantes con viviendas y cuidado infantil asequibles, acceso fiable a la salud y mejores recursos.

Estas peticiones están alineadas con los diversos pilares que sustentan la campaña de Connecticut for All. Los miembros solicitan mayor apoyo y asistencia financiera para padres, trabajadores de salud pública, inquilinos y propietarios de pequeñas empresas en todo el estado.

"Cuando la salud se vuelve más cara, las familias trabajadoras sufren. Cuando la vivienda se vuelve inasequible, los estudiantes abandonan los estudios", dijo Diaz. "Connecticut debe elegir a las personas antes que las ganancias".

El gobernador Ned Lamont comentó sobre este sentir durante su discurso sobre el status del estado el miércoles.

"Connecticut está protegiendo nuestras escuelas y juzgados, lugares que las personas visitan, no porque estén infringiendo la ley, sino porque la están cumpliendo. ICE, a dondequiera que vayas sin invitación, la violencia te acompaña. Váyanse a casa”, expresó Lamont. "Estamos manteniendo a Connecticut seguro sin ustedes".

La directora de Connecticut Students for a Dream, Tabitha Sookdeo, dijo que espera que Lamont cumpla con lo prometido.

"El gobernador Lamont ha hablado de nuestros estudiantes, pero el liderazgo moral no se trata solo de apelar a los jóvenes en un discurso, sino de protegerlos", informó Sookdeo en un comunicado escrito. "Este momento requiere acciones contundentes―no solo palabras― y verdaderas protecciones para los más vulnerables entre nosotros".