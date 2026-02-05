© 2026 Connecticut Public

Los Patriots van para el Super Bowl, pero entérate de dónde puedes ver el 'Bad Bunny Bowl' en CT

Connecticut Public Radio | By Rachel Iacovone
Published February 5, 2026 at 11:04 AM EST
Bad Bunny se presenta en el escenario durante la gira mundial "Debí Tirar Más Fotos" en el Estadio GNP Seguros el 11 de diciembre de 2025 en Ciudad de México, México.
Emma McIntyre
/
Getty Images
Bad Bunny se presenta en el escenario durante la gira mundial "Debí Tirar Más Fotos" en el Estadio GNP Seguros el 11 de diciembre de 2025 en Ciudad de México, México.

Read in English

La megaestrella puertorriqueña Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el domingo, 8 de febrero.

La noticia de que encabezaría el concierto más visto del país no estuvo libre de controversia. Algunos fanáticos monolingües de la NFL recurrieron a las redes sociales para quejarse de su discografía, que es completamente en español, y sus posturas proinmigrantes — posturas en las que no ha hecho más que reafirmarse a medida que han aumentado las detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El presidente Donald Trump ha anunciado un boicot, y Turning Point USA, la organización conservadora del difunto Charlie Kirk, organiza un espectáculo alternativo de medio tiempo.

El anuncio se hizo a finales de septiembre de 2025, y llegó tras el cierre de su residencia de 30 conciertos No Me Quiero Ir de Aquí en San Juan y una notable falta de fechas de gira en Estados Unidos continental.

"Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de — como, el maldito ICE podría estar esperando frente [a mi concierto]", dijo Bad Bunny  a iD Magazine a principios de septiembre.

A pesar de no haber conciertos en Estados Unidos, medio millón de fans cantaron y lloraron con temas de DeBÍ TiRAR MáS FOToS en persona durante el verano, y el cierre retransmitido en directo, el cual batió el récord de streaming de Amazon Music para una actuación de un solo artista.

Mientras tanto, en Connecticut, un estado que suele ser demócrata y con una fuerte presencia latina, especialmente puertorriqueña, los negocios se están preparando para organizar fiestas aún más grandes para ver este espectáculo que para el cierre en vivo de su residencia en la isla.

¿Se nos olvidó algún watch party? (El de tu sofá no cuenta.) Envíanos un correo electrónico  aquí.

Matty D's Restaurant

En Hartford (El partido comienza a las 6:30 PM)

Este restaurante de Hartford organiza otra oportunidad para celebrar con ellos la música del Conejo Malo. Para la retransmisión en directo del concierto de septiembre, Matty D's prometió "buenas vibras, bebidas frías y todo el perreo que puedas soportar". Y, de hecho, cumplieron. Itzel Rivera de nuestro medio asociado, El Nuevo Día en Puerto Rico, asistió (fue su primera parada en Connecticut) y compartió parte de la diversión que tuvo y lo puedes ver aquí.

80 Proof Kitchen

En New Haven (El partido comienza a las 6:30 PM)

Esta barra americana en el centro de New Haven está organizando una "Bad Bunny Big Game Party". Habrá un DJ en vivo y comida puertorriqueña, además de alitas a $1 y cervezas de barril a $3.

The Diamond Club

En Danbury (Las puertas abren a las 5:00 PM)

Perreo Parrty, presentadora de eventos, regresa a The Diamond Club tras su exitoso watch party del concierto de Bad Bunny en septiembre. Según los organizadores, los asistentes deben esperar “perreo sin parar, éxitos latinos y las vibras más calientes de la ciudad”. Habrá servicio de botellas y secciones VIP. Este es un evento para mayores de 18 años. La entrada es gratuita antes de las 10:30 PM; luego de esa hora, la entrada costará $13.

Giuseppe's Place

En Middletown (de 6:00 PM a 10:30 PM)

Este espacio para eventos en Middletown celebrará un “Puerto Rico Super Bowl Watch Party”, prometiendo una noche de “fútbol, amigos y diversión”. Los organizadores animan a las personas a llevar las camisetas de sus equipos favoritos y a llegar listos para celebrar. Las entradas costarán $12.50.
Rachel Iacovone
Rachel Iacovone (ee-AH-koh-VOAN-ay) is a proud puertorriqueña, who joined Connecticut Public to report on her community in the Constitution State. Her work is in collaboration with Somos CT, a Connecticut Public initiative to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities, and with GFR in Puerto Rico.
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

