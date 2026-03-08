¿Puedes contraer sarampión si estás vacunado? Respuestas a las preguntas más buscadas en Google sobre la enfermedad

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

El interés por el sarampión creció en Estados Unidos en enero de 2026, según Google Trends. Los expertos vinculan el aumento de casos de sarampión al creciente número de padres que evitan vacunar a sus hijos.

¿Cuándo deben vacunarse los niños? Según los CDC, los niños deben recibir su primera dosis de la vacuna triple vírica (para prevenir sarampión, paperas y rubéola), a los 12 meses.

¿Se puede tener sarampión estando vacunado? Sí, pero es poco frecuente. Según los CDC, solo 3 de cada 100 personas que reciben 2 dosis de la vacuna contraerán sarampión si se exponen al virus y los casos en vacunados suelen ser más leves.

Por Isabel Rubio

La vacuna contra el sarampión fue la vacuna más buscada en Google en Estados Unidos durante enero de 2026. Así lo indicó Google Trends, que destacó que además se duplicaron las búsquedas en inglés de estas consultas: “¿cuándo reciben los niños la vacuna contra el sarampión?”, “¿por qué está volviendo el sarampión?”, “¿se puede contraer sarampión si se está vacunado?”. A continuación las respuestas a las dudas más buscadas.

¿Por qué está volviendo el sarampión?

El sarampión es una enfermedad infecciosa que puede ser peligrosa, especialmente para bebés y niños pequeños, como indican los CDC, encargados del control de enfermedades. El sarampión puede provocar fiebre, tos, secreción nasal, ojos llorosos, manchas en la boca y un sarpullido que se extiende por el cuerpo.

Además, puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Por ejemplo, encefalitis, infecciones de oído y neumonía (la principal causa de muerte en niños pequeños infectados).

La cobertura de vacunación contra el sarampión ha bajado constantemente en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Así lo indican los CDC, que insisten en que “esta disminución es un revés importante en el progreso mundial para lograr y mantener la eliminación del sarampión y deja a millones de niños susceptibles a la infección”.

Desde el año escolar 2019-2020 hasta el 2022-2023, la cobertura nacional de vacunación escolar con las vacunas requeridas por los estados disminuyó del 95% al 93%, según datos de los CDC. Asimismo, durante el año escolar 2024-2025, la cobertura de vacunación contra el sarampión volvió a disminuir y se situó en el 92.5 %.

Varios expertos indican que los brotes como los ocurridos en Texas en 2025 o el que se produjo a principios de 2024 en Florida están relacionados con el creciente número de padres que evitan vacunar a sus hijos.

Scott Rivkees, profesor en la Universidad Brown, aseguró a KFF Health News que la mayoría de las personas que no están protegidas por una vacuna contraerán sarampión si se exponen al virus. Es el caso de los niños no vacunados por decisión de sus padres o por razones médicas, bebés demasiado pequeños para recibir la dosis o quienes no desarrollan una respuesta inmune fuerte y duradera.

¿Cuándo reciben los niños la vacuna contra el sarampión?

Para prevenir la enfermedad, los CDC aconsejan poner 2 dosis de la vacuna MMR (o triple vírica), que también es útil para proteger a los niños contra las paperas y la rubéola: la primera debe administrarse entre los 12 y 15 meses y la segunda, entre los 4 y 6 años.

Existen casos específicos en los que se pueden vacunar antes a los menores. Puedes vacunar a tu bebé con esta vacuna a partir de los 6 meses si vives en una zona donde hay un brote de sarampión o si vas a viajar al exterior del país, como explicó en esta nota Public Good News, medio aliado de Factchequeado.

¿Se puede contraer sarampión si se está vacunado?

Se trata de un virus tan contagioso que, según los CDC, infecta a hasta el 90% de las personas que hayan estado cerca de alguien enfermo y no tengan inmunidad. Puede transmitirse cuando alguien infectado respira, tose o estornuda y otra persona respira el aire o toca una superficie contaminada y luego se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca.

Dos dosis de la vacuna tienen una eficacia de aproximadamente del 97% para prevenir el sarampión si se está expuesto al virus, según los CDC. Una dosis tiene una eficacia de aproximadamente el 93%. “Muy pocas personas (aproximadamente 3 de cada 100 personas que reciben 2 dosis de la vacuna contra el sarampión o aproximadamente 7 de cada 100 personas que reciben 1 dosis) C”, señalaron los CDC.

En algunos casos, esto ocurre porque el sistema inmunitario no respondió tan bien como debería a la vacuna, según los CDC. Algo que, según el organismo, es más común si alguien solo ha recibido 1 dosis previa de la vacuna.

Las personas pueden contraer sarampión aun estando vacunadas si tienen una exposición prolongada e intensa, como convivir con varios casos de sarampión en un hogar no vacunado. “Pero la buena noticia es que las personas que contraen sarampión a pesar de estar vacunadas tienden a tener una enfermedad más leve”, destacan los CDC.

Además, las personas con inmunidad al sarampión “parecen tener menos probabilidades de transmitir la enfermedad”, incluso a quienes no pueden vacunarse por ser demasiado pequeños o tener el sistema inmunitario debilitado.

¿Qué debes hacer si no estás seguro de si eres inmune al sarampión?

Los CDC citan varias formas de saber si estás protegido contra el sarampión:



Cuando has recibido la cantidad recomendada de vacunas, según tu edad y riesgo de exposición. Si na prueba de laboratorio confirma que tuviste sarampión en algún momento de tu vida. Si una prueba de laboratorio confirma que eres inmune al sarampión. Si naciste en Estados Unidos antes de 1957.

Si no estás seguro de si eres inmune al sarampión, los CDC te aconsejan buscar tu cartilla de vacunación o consultar con un profesional de la salud si tiene documentación que acredite tu inmunidad.

Si no cuentas con esa información, “debes vacunarte”. Como explica el organismo, no hay ningún problema en recibir otra dosis de la vacuna, incluso si ya eres inmune al sarampión, las paperas o la rubéola. Además, tu profesional de la salud puede solicitar un análisis de sangre para comprobar si tienes inmunidad.

¿Por qué es importante vacunarse contra el sarampión?

Antes de que la vacuna contra el sarampión se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 o 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que causaban cerca de 2 millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como indican varias investigaciones, la vacuna ha conseguido reducir drásticamente los casos de sarampión en todo el planeta. La OMS calcula que, entre los años 2000 y 2017, evitó unos 21.1 millones de muertes.

Los CDC coinciden en que el sarampión se puede prevenir casi en su totalidad mediante la vacunación: “Se necesita una cobertura del 95% o más de 2 dosis de vacunas que contengan sarampión para crear una inmunidad de rebaño con el fin de proteger a las comunidades y lograr y mantener su eliminación”.

