Por qué si eres inmigrante sin documentos es conveniente que declares impuestos, según los expertos

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Algunos inmigrantes indocumentados dicen tener miedo de que declarar impuestos exponga su información a autoridades migratorias, según afirman algunas publicaciones en redes sociales.

Bajo la ley federal, está prohibido que la información del IRS se comparta con otras agencias “sin su consentimiento por escrito”, a menos que “la divulgación se realice conforme a una de las 12 excepciones legales”.

El acuerdo entre ICE y IRS para compartir información de contribuyentes fue bloqueado el 5 de febrero de 2026. Presentar impuestos es obligatorio, incluso para inmigrantes indocumentados. No hacerlo puede acarrear multas, enjuiciamiento o considerarse como falta de buena conducta moral para beneficios migratorios.

Por Jonnathan Pulla

Tras el incremento de operativos de aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos, se ha reportado que algunos inmigrantes con ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) tienen miedo de presentar sus declaraciones de impuestos. Según recogen algunas publicaciones en redes, ellos temen que los datos recolectados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sean utilizados por agentes de inmigración para localizarlos. Esto deriva del acuerdo –actualmente bloqueado– entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para compartir información de contribuyentes bajo investigaciones criminales federales o con órdenes finales de expulsión.

El número ITIN permite que personas sin número de Seguro Social –como los inmigrantes indocumentados– puedan pagar sus impuestos.

En este artículo exploramos algunas de las inquietudes que existen y lo que han dicho expertos de migración. Si tienes dudas sobre un posible impacto migratorio, debes consultar a un abogado de inmigración.

Acuerdo entre IRS y ICE para compartir información fue bloqueado

El 5 de febrero de 2026, la jueza de distrito Indira Talwani prohibió temporalmente al IRS compartir información de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre ambas agencias en abril de 2025. Este acuerdo autorizaba el intercambio de información sensible de contribuyentes extranjeros que estuvieran bajo investigaciones criminales federales o tuvieran órdenes finales de expulsión, como te contamos en Factchequeado.

El acuerdo, sin embargo, no autorizaba “el envío de información por parte del IRS al DHS sin que se le solicite”, dijo a Factchequeado Jacqueline Watson, abogada de inmigración y segunda vicepresidenta nacional de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Talwani fue la segunda jueza federal que bloqueó esta medida después de que la jueza Colleen Kollar-Kotelly lo hiciera en noviembre de 2025. La jueza Kollar-Kotell ordenó, en ese entonces, al IRS no divulgar información confidencial a ICE e impidió que el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, que desempeña como comisionado interino del IRS, divulgar información de contribuyentes al DHS salvo que se trate de una investigación penal relevante no relacionada con impuestos.

La Ley de Privacidad de 1974 prohíbe “la divulgación de registros sobre una persona de un sistema de registros sin su consentimiento por escrito, a menos que la divulgación se realice conforme a una de las 12 excepciones legales”.

IRS compartió por error información confidencial de 47,000 personas con ICE

The Washington Post informó el 11 de febrero de 2026 que, según personas que hablaron con sus reporteros en condición de anonimato por temor a represalias, el IRS compartió aparentemente por error la información confidencial de los impuestos de 47,000 personas con el DHS. En una presentación judicial, el IRS confirmó que la divulgación de esta información ocurrió “incluso cuando los funcionarios del DHS no pudieron proporcionar datos suficientes para identificar con certeza a una persona específica”.

De acuerdo con el reporte: este error fue descubierto recientemente; ICE y el DHS acordaron “no inspeccionar, ver, usar, copiar, distribuir, confiar en o actuar de otro modo sobre cualquier información de declaración que haya sido obtenida o divulgada por el IRS”; las personas afectadas podrían tener derecho a una compensación económica por cada vez que se compartió su información indebidamente; y los funcionarios gubernamentales podrían enfrentarse a sanciones civiles y penales por compartir la información.

Presentar impuestos es obligatorio y cuenta como prueba de buen carácter moral

Bajo la ley federal, es obligatorio que los ciudadanos, residentes permanentes e inmigrantes indocumentados paguen impuestos en Estados Unidos. Este último grupo no es elegible para un Número de Seguro Social (SSN), pero puede presentar sus declaraciones con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), según el Centro de Política Bipartidista.

Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indica que pagar impuestos se encuentra dentro de lo que el USCIS considera prueba de buen carácter moral. El buen carácter moral “significa un carácter que esté a la altura de los estándares del ciudadano promedio de la comunidad donde reside el extranjero”.

La abogada Watson dijo a Factchequeado que “presentar declaraciones de impuestos sobre la renta es obligatorio por ley y el estatus migratorio no exime de cumplir con la ley. Además, no presentar declaraciones correctas puede considerarse una falta de buena conducta en relación con algunas solicitudes de beneficios migratorios”.

El no declarar impuestos puede acarrear “multas y penalidades, lo cual puede causar delitos criminales”, dijo Haim Vasquez, abogado de inmigración, a la cadena N+ Univision. El IRS indica que es posible que los contribuyentes tengan que pagar una multa si no hacen su declaración de impuestos y posible un enjuiciamiento penal si no la presentan deliberadamente.

